Más de 200 jóvenes de Lorca se podrán beneficiar del Bono de Alquiler Joven aprobado por el Gobierno de España

El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Lorca, José Ángel Ponce, ha explicado que “más de 250 jóvenes de nuestro municipio se podrán beneficiar del Bono de Alquiler Joven aprobado por el Gobierno de España con ayudas de 250 euros mensuales durante dos años”.

“Se trata de una medida, con una dotación presupuestaria sin precedentes, destinada al pago de la renta arrendaticia para jóvenes de entre 18 y 35 años y que sigue poniendo de manifiesto el compromiso del Gobierno de España por facilitar el acceso a la vivienda, aplicándolo como derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución Española, y estableciéndolo como eje central de sus políticas”.

Ponce ha especificado que “en este sentido, el 9 de marzo, se celebró la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo donde se ratificó, por unanimidad por parte de todas las comunidades y ciudades autónomas, la distribución de 400 millones de euros para el Bono Alquiler Joven, siendo 17,6 millones de euros la dotación que la Región de Murcia recibirá para poner en marcha dicha ayuda y permitir que los y las jóvenes de nuestra Región dispongan de herramientas para que puedan desarrollar un proyecto de vida autónoma y emancipador”.

“Para disponer de esta financiación es necesario que el Gobierno Regional publique la convocatoria para acceder a este Bono Alquiler Joven, una convocatoria de la que aún nada se sabe y por lo que, para paliar la falta de acción del Gobierno Regional, desde PSOE Lorca elevamos una moción al Pleno Municipal correspondiente al mes de marzo con la que queremos instar la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a la publicación a la mayor brevedad posible de la convocatoria que regule este Bono”.

El edil ha detallado que “queremos también instar a dicha Consejería a que fije los límites máximos de la renta arrendaticia, el precio de cesión del contrato de arrendamiento o la cesión para acceder al Bono Alquiler Joven teniendo en cuenta el salario medio de las personas jóvenes y el precio de alquiler en la Región de Murcia y a que implante, con fondos propios, políticas juveniles de alquiler y vivienda reales y efectivas que ayuden a la emancipación de los y las jóvenes de la Región de Murcia”.

“La financiación está, pues el Gobierno de España ha destinado 17,6 millones de euros a la Región de Murcia, sin embargo los jóvenes aún no se pueden beneficiar de esta ayuda porque el Gobierno Regional del señor López Miras no ha publicado la convocatoria para acceder a este bono y por ello, los y las jóvenes de la Región de Murcia y, por supuesto de Lorca, aún no pueden beneficiarse de esta ayuda”.

José Ángel Ponce ha puesto de manifiesto que “para el PSOE las ayudas para que los jóvenes puedan independizarse y emanciparse son claves para su desarrollo como personas autónomas y es un deber de las administraciones públicas, es por ello que esperamos que el resto de grupos municipales de la Corporación se unan a esta reivindicación pues el derecho a la vivienda es precondición necesaria para el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales y, además, para los y las jóvenes supone un instrumento material de dignificación de la persona y la comunidad”.