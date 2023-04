Martín pide a la derecha que apoye la construcción de una residencia de mayores en las Tierras Altas

La concejala de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca y número dos de la candidatura de coalición de esta formación con Podemos y Alianza Verde, Gloria Martín, ha lamentado que PP y VOX no se hayan sumado como proponentes a la moción que IU-Verdes, PSOE y C’s defenderán conjuntamente en el Pleno municipal del próximo lunes para la construcción de un centro residencial y de día para personas mayores en las Tierras Altas de Lorca. La iniciativa surge a petición del movimiento vecinal de esta zona, que no cuenta con ninguna infraestructura socio-sanitaria para que la población mayor reciba la atención “integral y especializada” que necesita. Los terrenos propuestos para su construcción son los del inacabado complejo de viviendas promovido por SUVILOR en el pueblo de La Paca, cuyas obras se iniciaron en 2007 y quedaron paralizadas en 2011. “Creemos que la cesión gratuita a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que es la competente para la construcción del centro, tanto de la parcela como de las edificaciones que contiene y que son aprovechables, es una buena forma de que el Ayuntamiento colabore con este propósito”. Al respecto, en el consejo de administración de SUVILOR celebrado ayer, en el que Gloria Martín es consejera, esta pidió “que se respete el uso que el Pleno municipal va a decidir para este bien inmueble en el Pleno del lunes, atendiendo a la petición de los vecinos de las Tierras Altas de Lorca”.

A pesar de que los vecinos pidieron expresamente a todos los grupos municipales que la moción fuera presentada de forma conjunta, PP y VOX se han descolgado de su redacción y presentación. Sobre VOX, Gloria Martín dijo desconocer cuál será el sentido de su voto en el Pleno, a pesar de que el miércoles de la semana pasada se les invitó a participar en la moción. Sobre el PP, la concejala de IU-Verdes ha mostrado su sorpresa porque esta formación haya ligado su apoyo a la moción a la aprobación de dos enmiendas. “El PP quiere añadir como condicionantes que se realice un estudio previo de viabilidad sobre la residencia y el centro de día, y otro sobre la idoneidad de los terrenos”, explicó.

Sobre el primer asunto, Gloria Martín advirtió que sería “darse un tiro en el pie” porque si el informe de viabilidad económica resultase negativo, el Gobierno autonómico de Fernando López Miras (PP) “ya tendría la excusa perfecta para no construir el centro residencial”. La concejala de IU recordó que, durante los últimos años, varias empresas privadas del sector de la geriatría se han interesado por la adquisición de esos mismos terrenos de SUVILOR. Al final, ninguno siguió adelante porque sus estudios de mercado lo desaconsejaban dada la baja densidad de población de la zona y la limitada capacidad económica de la mayoría de sus habitantes. “Nosotros no creemos que la Comunidad Autónoma tenga que actuar con los mismos criterios que el sector privado, porque no es una empresa, sino una administración pública proveedora de servicios sociales y sanitarios esenciales que debe procurar justicia social y equipar en derechos y servicios a todos los ciudadanos, independientemente de su nivel de renta o de su lugar de residencia”, dijo Martín. “Lo único que nos importa es que ese centro sí es viable desde el punto de vista social, y que resulta una necesidad apremiante para muchos mayores que no disponen de otra alternativa para sus cuidados”, aseveró.

La segunda enmienda, la que tiene que ver con los terrenos, tampoco gusta en IU. “La propuesta que hacemos es razonable, ahorra costes a la Administración autonómica, evita que lo que se invirtió en esa promoción fallida de viviendas se despilfarre y confiere un uso público a una infraestructura que ahora está abandonada y degradándose”, dijo Gloria Martín. “Abrir esta cuestión al mercadeo de terrenos, como propone en PP, solo servirá para activar movimientos especulativos e intereses inmobiliarios, lo que aumentaría el coste de la inversión y generaría conflicto”, advirtió.

“No creemos que las enmiendas que plantea el PP sean beneficiosas para esta iniciativa, sino todo lo contrario, pero las hemos puesto en conocimiento de los vecinos y serán ellos los que tengan la última palabra sobre si las aceptamos o no”, adelantó.

En cualquier caso, Gloria Martín ha pedido “sensatez” y “unidad” a los grupos municipales de derechas en torno a un proyecto “necesario y justo” que pone el acento en una cuestión tan importante y sensible como la atención digna a las personas mayores que habitan en los entornos rurales y que, “tras toda una vida de trabajo, esfuerzos y sacrificios, sobreviven con pensiones humildes y no tienen posibilidades de irse a una residencia privada”.