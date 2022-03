La concejala de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, ha alertado de la “deriva populista” en la que han entrado los partidos de las derechas en el municipio, que reclaman con insistencia la bajada de impuestos municipales exclusivamente para ciertos sectores económicos.

La concejala de IU-Verdes ha mostrado su preocupación porque en esta particular guerra por el voto del sector agrario protagonizada por PP y VOX, se esté trasladando la sensación de que el ayuntamiento es responsable o puede solventar una crisis que, en este caso, está generada por el desabastecimiento del cereal con el que se fabrica el pienso para el ganado. “Es un problema gravísimo pero no va a solucionarse rebajando 200 euros el IBI a los ganaderos” y, en cambio, “en el cómputo de la economía local, supondría un nuevo golpe a las arcas municipales, tocadas desde la crisis del sector inmobiliario de 2008, la posterior generada por el COVID19 y el descenso de los ingresos por el impuesto de la plusvalía, que mermará la capacidad recaudatoria del ayuntamiento en unos 1,4 millones de euros este año”, aseguró Martín.

Gloria Martín aseguró que “somos conscientes de que este sector lo está pasando mal, pero también las empresas del transporte, la industria, el comercio y, en general, toda la clase trabajadora que se está viendo obligada a soportar incrementos del IPC de hasta el 7,4%”. Manifestó que estamos en una situación de gran incertidumbre: “No sabemos cómo va a afectar la contracción de la economía a la salud financiera de mercantiles y trabajadores”. Si, por desgracia, cierran empresas y se incrementa el paro, “también aumentarán los índices de morosidad en el pago de tributos municipales”, por lo que estos discursos “demagógicos de echar leña al fuego exigiendo continuas rebajas impositivas son poco responsables y temerarios”. “Cuando vienen mal dadas, las administraciones son el soporte de las familias y si seguimos debilitando las arcas municipales, llegará el momento en que se empiecen a dejar de prestar servicios públicos en detrimento de las más vulnerables, que no tienen riñón para aguantar”, advirtió.

La concejala de IU-Verdes sí ha coincidido con el portavoz del Grupo Municipal Popular, Fulgencio Gil, en la necesidad de replantear el modelo de producción agraria y ganadera. En ese sentido, la edil ha recordado que su formación política lleva mucho tiempo advirtiendo que el vertiginoso proceso de industrialización de lo que antes eran granjas tradicionales no podría sostenerse por mucho tiempo. “La burbuja ha explotado antes de lo esperado por la guerra en Ucrania y la imposibilidad de este país, que es el granero de Europa, de exportar cereal, pero irá a peor”. Martín auguró un mayor desplome de las exportaciones de carne de cerdo a China, que ya se ha recuperado de la peste porcina, lo que podría dejar en el aire la viabilidad de decenas de explotaciones en el municipio. En ese sentido, Martín ha pedido a los partidos políticos de Lorca “sentido común” y “responsabilidad” para no cargar sobre las espaldas del ayuntamiento, que al final son las de todos los lorquinos, las consecuencias de esta particular crisis que muchos “veíamos venir”.