María Molina "En Singapur las medidas fuertes están llegando ahora"

El Ministerio de Sanidad de Singapur ha registrado la cifra récord de 1.426 contagios en un sólo día después de que la ciudad - estado sobrepasara el fin de semana a Indonesia como el país con más casos confirmados de coronavirus del sureste asiático.

Es un rebrote de COVID19 en este país, tras no tener prácticamente incidencia durante los primeros meses de la pandemia. Actualmente hay poco más de 8.000 infectados en una población de más de 5 millones de habitantes, lo que ha llevado a las autoridades locales a medidas más drásticas de confinamiento.

En COPE LORCA, hemos hablado con María Molina, una joven lorquina que está estudiando Administración de Empresas en Inglés y que no podrá volver a España hasta nuevo aviso. Molina, nos cuenta como está llevando un confinamiento donde "te dejan salir a comprar y hacer deporte. Pero ha cambiado mucho la situación ya que aquí hace una semana, todo estaba abierto y no había ningún problema".

La joven lorquina tenía preparado un billete de vuelta a España para el 4 de mayo, pero todos los vuelos han sido cancelados y deberá esperar hasta nueva orden en el país asiático.