Mari Huertas "la fase 1 de desescalada permitirá celebrar el mercado semanal la próxima semana"

La concejal del Partido Popular, Mari Huertas García, ha informado que la "decisión de nuestro presidente regional, Fernando López Miras, de que la Comunidad Autónoma avance a la fase 1 de desescalada permitirá la recuperación del tradicional mercado semanal de los jueves en el Huerto de la Rueda, así como de todos los que se celebran en nuestras pedanías. Estamos hablando de una muy buena noticia tanto para la paulatina recuperación de la normalidad, como para los lorquinos que suelen desplazarse al mismo, como, de forma particular, para los vendedores que participan de este mercado, y que llevan dos meses sin poder ejercer su trabajo. Este colectivo de profesionales se está viendo seriamente perjudicado por las restricciones establecidas a consecuencia de la crisis del COVID-19, acumulando semanas sin tener la posibilidad de contar con ingresos derivados de su actividad y afrontando unas pérdidas económicas que suponen el sustento para sus familias. Es por ello que animamos a todos los ciudadanos a que se beneficien de este servicio y acudan al mercado a realizar sus compras, demostrando así su solidaridad con el colectivo de vendedores, y manteniendo las recomendaciones de protección sanitaria establecidas."

Desde el PP "reclamamos al Ayuntamiento que disponga un dispositivo especial de reparto de mascarillas, guantes y geles desinfectantes en los principales accesos al Huerto de la Rueda el próximo jueves, así como en el resto de mercados que se celebran en pedanías, con el objetivo de contribuir a que estos eventos se llevan a cabo con las condiciones de seguridad que la actual coyuntura sanitaria exige."

Mari Huertas García ha urgido al "Consistorio Municipal a que de forma urgente proceda y de a conocer tanto a los usuarios del mercado como a los vendedores que lo integran, el plan de desarrollo y nuevo diseño de mercados que se ha exigido para poder celebrarlo, porque los vendedores llevan dos meses parados y no pueden perder un minuto más. Se trata así de cumplir con las directrices y recomendaciones del Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud. Estamos hablando de un documento imprescindible para que la celebración del mismo cumpla las medidas de seguridad y pueda desarrollarse con todas las garantías, tanto para los vendedores y sus trabajadores como para los clientes. Cabe señalar que esta competencia es responsabilidad del ayuntamiento, tal y como señala la ley regional 3/2014, de 2 de julio, de Venta Ambulante o no Sedentaria."

Desde el PP insisten en que "la venta no sedentaria constituye una modalidad de comercio tradicional de gran arraigo en la Región de Murcia, y en nuestro municipio, que incide indudablemente en la creación de empleo. Los mercados locales no son meros lugares de conexión del medio rural y la ciudad, son también centros de dinamización de cada municipio y comarca, ya que el beneficio de sus celebraciones no solo se limitan a las ventas. Los mercados contribuyen a la dinamización comercial y social."

Atención especial a los mercados públicos y privados en pedanías

Mari Huertas García ha señalado que "este cambio en el proceso de desescalada no se refiere solo al mercado de los jueves en el Huerto de la Rueda, sino que permite que se recuperen los que se realizan también en las diferentes pedanías de nuestro término municipal, siendo alguno de ellos de carácter privado. Es por este hecho que reclamamos que el actual gobierno local efectúe con carácter preventivo una labor de asesoramiento y seguimiento, informando a los organizadores de estos mercados las nuevas condiciones que tienen que regir para su correcto desarrollo. Hemos de indicar que estos eventos cuentan con notable acogida y popularidad, y a ellos acuden habitualmente cientos de lorquinos."