Mano dura con los infractores

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Lorca, José Luis Ruiz Guillén, ha informado, esta mañana, de las actuaciones que la Policía Local de Lorca ha llevado a cabo, este pasado fin de semana, relacionadas con la Covid-19.

Conretamente durante el fin de semana se han interpuesto un total de 132 denuncias por el incumplimiento del uso obligatorio de la mascarilla, y otras dos denuncias por el incumplimiento de la cuarentena. Destaca también que Policía Local ha puesto un total de 69 denuncias por por participar en fiestas, de las que 40 denuncias corresponden a una sola fiesta y las otras 19 por diversas celebraciones. También se han realizado dos denuncias por organizar fiestas sin medidas de seguridad.

Estas cifras se suman a las impuestas en la vía pública, donde 16 denuncias ha sido por fumar en la calle sin respetar la distancia mínima de dos metros y siete denuncias por el incumplimiento del aforo de locales, teniendo en este caso que desalojar varios establecimientos en los que la gente se encontraba bebiendo sin cumplir con las medidas de seguridad obligatorias".



Ruiz Guillén ha añadido que “han sido 53 los controles realizados; 374 las personas identificadas y 499 los vehículos controlados, además han sido detenidas dos personas por superar los límites permitidos de alcoholemia”.

Desde el Ayuntamiento de Lorca se ha destacado que van a ser muy contundentes ante estas infracciones y habrá mano dura.

El edil de Seguridad Ciudadana, también ha destacado que en las últimas 24 horas, se han registrado 10 denuncias por infracción de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, en concreto por la realización de botellones que están prohibidos y 52 denuncias por el incumplimiento del uso obligatorio de la mascarilla"

La policía local está haciendo un esfuerzo importante para evitar que los casos de COVID19 sigan aumentando, muestra de ellos es que hasta el 23 de agosto se han interpuesto un total de 285 denuncias por el incumplimiento del uso obligatorio de la mascarilla, por no usarla o por hacerlo de manera incorrecta, gracias a las labores de control que se están realizando, tanto a peatones como a ocupantes de vehículos y siete denuncias por incumplimiento de cuarentenas”.

Se han controlado más de 900 vehículos, casi 1.200 personas y se han realizado 161 controles

José Luis Ruiz Guillén ha recordado que desde el pasado jueves, 20 de agosto, con la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) de la orden de la Consejería de Salud, están en vigor las medidas acordadas entre la Consejería y el Ayuntamiento de Lorca para luchar contra la pandemia, que tendrán una vigencia de 14 días, prorrogables dependiendo de la situación, y entre las que destaca el cierre, a las 22h, de los salones de juegos y apuestas y de las tiendas de venta al por menor de alimentos y bebidas, la prohibición de los juegos de mesa en cantinas, bares y restaurantes, además del nombramiento de una persona responsable del cumplimiento de las normas en cada celebración o reunión con obligatoriedad de registrar datos de los trabajadores y de los invitados. Limitación del aforo al 40% dentro de los locales (bares, cafeterías, etc). A las que se unen las nuevas medidas aprobadas como son la limitación de reuniones sociales y no convivientes a 6 personas, 30 personas como máximo en bodas y celebraciones, en los velatorios 15 personas en zonas cerradas y 25 al aire libre. Así como la recomendación de no salir a la calle a personas mayores de 65 años, si no es extremadamente necesario”.