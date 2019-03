Manifestación 8 de marzo

La Plataforma 8M Lorca, organiza para este próximo viernes 8 de marzo la manifestación con motivo de la Huelga Feminista Internacional de los Derechos de las mujers que recorrerá las calles dell municipio de Lorca.

La Plataforma está compuesta por Lorca Feminista, Consejo de la Juventud, Cazalla Intercultural, Asamblea LGTBI+ y Federación de Organización de Mujeres de Lorca, siendo constituida desde el año 2018 por "organizaciones no vinculadas a ningún partido político" y han destacado que no son responsables de actuaciones que se lleven a cabo desde cualquier organización política para la convocatoria del Paro Internacional de Mujeres del año 2019.

Pilar Fernández, presidenta de la FOM Lorca, ha indicado esta mañana, durante el acto del minuto de silencio organizado por su federación para "no olvidar a ninguna mujer que haya sido víctima por violencia de género" que la marcha de este próximo viernes se verá modificada debido a otras actividades que se desarrollarán en la ciudad.

Por este motivo, la concentración autorizada por Delegación de Gobierno, se realizará a las 19.30 horas en La Merced y saldrá a las 20.00 horas hacia la carretera de la Parroquia y subida hacia el Puente de San Cristóbal, pasando por uente del Barrio a Lope Gisbert, Santo Domingo, Juan de Toledo, Corredera hasta Plaza de la Concordia, Calle Selgas y Plaza de España donde se leerá un manifiesto.