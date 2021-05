Los regantes colapsan el centro de Lorca en defensa del trasvase Tajo-Segura

Una caravana con más de 150 vehículos ha colapsado el centro de Lorca el sábado por la mañana en un acto convocado por la Comunidad de Regantes del municipio en defensa del trasvase Tajo-Segura y en contra de la decisión del Gobierno de modificar las reglas de explotación.

La protesta ha partido del recinto ferial del Huerto de la Rueda y tras recorrer el centro de la ciudad ha terminado a las 13 horas en la plaza de España, frente al ayuntamiento, donde los regantes se han reunido con representantes políticos y de la sociedad civil.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, el alcalde, Diego José Mateos, concejales del PP, el PSOE y Vox, diputados regionales y el consejero de Turismo, Marcos Ortuño, han respaldado a los regantes.

También lo han hecho los presentes de la patronal Ceclor, de la Cámara de Comercio e Industria, de la Federación de Asociaciones de Vecinos y de la asociación de Consumidores y Usuarios, de la organización agraria COAG, de las principales cooperativas agraciarías y de la asociación de defensa sanitaria del porcino Adespolorca.

El presidente de la Comunidad de Regantes, Juan Marín, ha agradecido a todos “su solidaridad” con los agricultores porque son un ejemplo de “unidad” en la defensa del trasvase en un momento de gran “preocupación” por su futuro.

Ha indicado que el trasvase “no solo es vida para los agricultores, es vida para toda la Región de Murcia y también para España” y ha advertido de que si se cumple la hoja de ruta del Gobierno central “esto será un desierto en muy poco tiempo y se abrirán los grifos y no habrá agua para beber ni para ducharse”.

López Miras, que ha dicho que “la de hoy no es una marcha contra nadie, sino a favor de la Región de Murcia y a favor del mantenimiento del trasvase Tajo-Segura” y ha insistido en que no se puede elevar los caudales ecológicos del Tajo por razones que no sean técnicas.

El alcalde de Lorca ha añadido que el acueducto es una infraestructura “irrenunciable” y ha puesto de relieve que en el ayuntamiento de Lorca “no hay fisuras políticas a la hora de defenderlo”.