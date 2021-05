Los jóvenes organizan una exposición para conmemorar la Procesión de Papel 2021

El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Lorca, José Ángel Ponce, junto al presidente del Consejo de la Juventud, Juan Pedro Rodríguez, y representantes de todas las asociaciones y agrupaciones juveniles de las hermandades y cofradías lorquinas han presentado la programación especial preparada para conmemorar la Procesión de Papel 2021.

Ponce ha explicado que “este año no podremos disfrutar de nuestra tradicional Procesión de Papel, no podremos llenar la calle Corredera, el Calvario y nuestras calles del barrio con estos entrañables desfiles en los que son los más pequeños los protagonistas de la procesión. Pero la implicación y la participación de nuestros jóvenes no cesa y los miembros más pequeños de las hermandades y cofradías lorquinas siguen plenamente implicados en continuar demostrando su amor tanto por la Semana Santa como por Lorca”.

“Hablar de la Procesión de Papel es hablar de uno de los eventos más entrañables de cuantos se desarrollan en nuestra ciudad y que, como todos ya saben, permite recrear la manifestación religiosa y cultural más importante de Lorca, nuestros desfiles Bíblico-Pasionales de Semana Santa, desde la mirada y el cariño de los niños y niñas que con tanta ilusión preparan año tras año el material que lucen por nuestras calles”.

El edil ha detallado que “este año, aunque las circunstancias sanitarias no lo permitan, los jóvenes de los pasos Blanco, Azul, Morado, Encarnado, La Curia y Resucitado se ha unido para realizar una exposición con los elementos más destacados de la procesión de cada uno de los pasos. Una muestra que estará expuesta en el Palacio de Guevara, que será inaugurada el jueves, 6 de mayo, a las 19 horas, y será visitable hasta el próximo domingo, 9 de mayo”.

“Una exposición que, con el apoyo del Ayuntamiento de Lorca, a través de la Concejalía de Juventud, y del Consejo de la Juventud, va a permitir que pese a que no se pueda celebrar la Procesión de Papel tal y como la conocemos, todo aquel que quiera sentir el cariño, la ilusión y el color de los más pequeños pueda hacerlo visitando esta muestra compuesta por auténticas reliquias, obras de arte, que niños y niñas, hacen, conservan y lucen cada año”.

El concejal de Juventud ha especificado que “el horario para visitar la exposición será el jueves 6 de mayo, de 19 a 20 horas; el viernes 7 y el sábado 8 de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas y el domingo, 9 de mayo, de 10 a 14 horas”.

José Ángel Ponce ha animado “a todos los lorquinos y lorquinas a que visiten esta exposición, cumpliendo con todas las medidas de seguridad, para conocer y visitar estas obras de arte que surgen de las manos y de la ilusión que ponen nuestros más pequeños y que constituyen uno de los resultados más evidentes de la fortaleza del tejido asociativo de Lorca, de los proyectos y las iniciativas que con tanta ilusión ponen en marcha nuestros colectivos juveniles y que salen adelante con el apoyo del Ayuntamiento y del Consejo de la Juventud”.