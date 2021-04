Los aguileños que no se vacunen en Lorca, serán vacunados en Águilas

El secretario general de la consejería de Salud, Andrés Torrente, comunicó a la alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, que el próximo jueves se restituirá la vacunación en el municipio de Águilas para todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que habían sido convocados y hayan decidido no ser vacunados en Lorca. Podrán vacunarse en la localidad. “Quiero agradecer a la ciudadanía de Águilas y a las Asociaciones que desde el jueves han estado solicitando y demandando a la consejería de Salud que se recapacitara sobre la decisión de no vacunar en Águilas y de establecer este Punto de Vacunación en Lorca. Eran miles los ciudadanos los que se tendrían que haber desplazado más de 70 kilómetros ida y vuelta; todo el mundo no tiene transporte privado y el transporte público es muy deficitario”, ha comunicado la alcaldesa.

Solo falta por saber si las vacunaciones se realizarán en el Pabellón Diego Calvo Valera, como la semana anterior, o si se harán en los Centros de Salud. “En cuanto nos hagan llegar esta comunicación lo trasladaremos a todos los usuarios”, ha informado la primera edil, quien ha señalado que “lo importante es que quede claro que todas las personas que no han ido a Lorca a vacunarse o no vayan a lo largo de esta semana, serán vacunadas el jueves en el municipio de Águilas”.