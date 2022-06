Lorquino López Miras será candidato a presidir el PP, en Congreso que se celebrará 15 julio

"Sí, voy a presentar mi candidatura a liderar el PP de la Región porque creo que tengo mucho que ofrecer al partido y el partido tiene mucho que ofrecer a los ciudadanos", ha afirmado el presidente murciano, Fernando López Miras, quien este miércoles ha confirmado su decisión volver a postularse para dirigir esta formación política en el congreso autonómico que se celebrará finalmente el 15 de julio.

López Miras ha hecho estas declaraciones antes de participar en la reunión de la Junta Directiva Autonómica, el máximo órgano del partido entre congresos, junto al vicesecretario general de Organización del Partido Popular, Miguel Tellado, y ha afirmado que quiere "un PP unido, en el que se cuente con todos" y en el que "todos se sientan cómodos".

"Me veo con fuerzas para liderar el PP de la Región. Hay proyecto, hay ganas, hay ilusión e ideas", ha dicho López Miras, quien también ha señalado que la intención de este congreso, que "se celebra cuando toca", es que el PP salga "fuerte, unido y con un proyecto sólido para que, a díez meses de las elecciones autonómicas, sea capaz de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos".

Por su parte, Tellado, que ha valorado el trabajo realizado por el equipo de López Miras al frente del gobierno regional, ha pedido "unidad y responsabilidad" en el congreso autonómico del PP del próximo julio, y ha indicado que "todos los altos cargos del partido deben estar a la altura de las circunstancias".

Preguntado por si López Miras es el candidato de Génova a presidir el PP de la Región, ha afirmado que "no importa lo que Génova quiera, sino lo que decida la militancia", al tiempo que ha asegurado que "no se ha pedido a nadie que no se presente" y que desconoce si la alcaldesa de Archena tenía intención de postularse a liderar el partido, al tiempo que ha reiterado que "lo que necesita el PP es unidad".

"Un congreso es para unir y dar solidez a un proyecto político", ha continuado Tellado, quien ha comentado que "si la ciudadanía ve a un PP unido entenderá que puede confiar" porque "la fragmentación política solo genera inestabilidad".

Tellado ha marcado la hoja de ruta a la dirección que salga del próximo congreso regional, y ha dicho que "el reto es mantener el gobierno autonómico y mejorar los resultados electorales del PP" para "volver a ser el partido que siempre fuimos, con importantes mayorías absolutas".

"Venimos de una mal resultado pero tenemos que volver a los tiempos del 50% de los votos, y para eso es clave la unidad interna del partido y también del centro-derecha", ha dicho el vicesecretario general de Organización del Partido Popular, quien ha incidido en que el PP tiene que volver a ser el referente de esos votantes que en los últimos años han optado por otros partidos