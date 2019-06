El lorquino José Miguel Reinaldos representará a España en la Olimpiada Internacional de Física en Israel

El lorquino José Miguel Reinaldos participará en la Olimpiada Internacional de Física que se desarrollará del 7 al 15 de julio en Tel Aviv (Israel). El estudiante del IES Francisco Ros Giner llega a esta 50ª Olimpiada de Física tras quedar cuarto en la prueba nacional que se desarrolló en Salamanca y donde participaron un total de 118 alumnos de toda España. Ese cuarto lugar, supone el mejor puesto de un estudiante de la Región de Murcia.

Reinaldos tuvo que realizar un examen que consistía en dos partes, una práctica de 3 horas y una teórica que tenía una duración de 4 horas para resolver tres problemas.

El estudiante ha indicado en COPE que "yo no sabía de la existencia de este evento. Fue mi profesor el que apuntó para ver lo que se hacía en niveles superiores de física. El nivel era complicado pero salió bastante bien":

El lorquino indicó que "la experiencia estuvo genial, muy bien con los compañeros que llegamos algo nerviosos pero nos apoyábamos unos a otros. La primera parte fue experimental y no me salió muy bien ya que en el instituto no hay muchos medios para realizar prácticas. La segunda parte fue teórica y en 4 horas había que resolver tres problemas, esa parte me salió bastante bien."

La expedición que viajará a Israel estará formada por cinco estudiantes de toda España y varios tutores, entre los que se encuentra Juan Antonio Guirao, de la Universidad de Murcia. Los estudiantes prepararán la prueba en Madrid, donde se enfrentarán a varias pruebas y partirán a Tel Aviv donde estarán del 7 al 15 de julio.

Reinaldos ha indicado que va un poco a ciegas a esta prueba "no sabemos nada, sólo lo que he buscado por mi cuenta relacionado con e año pasado. También es verdad que ahora mismo estoy centrado en la prueba de selectividad y una vez que termine, en Madrid, nos prepararán para la Olimpiada". Su objetivo es disfrutar y resolver problemas "me lo planteo como un reto para mí, me gustó la de Salamanca a pesar de ser muy larga, me gustó resolver ese tipo de problemas. Estoy aprendiendo como se estudia física en niveles superiores y como se plantea es muy diferente al Instituto"

Reinaldos espera hacer una buena Olimpiada Internacional de Física y después centrarse en su formación, "quiero estudiar en Granada Física y Matemáticas"