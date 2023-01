La lorquina Catalina Miñarro, participa este martes en el foro-tertulia 'La Luz'

La abogada del Estado, vicepresidenta de Mapfre, consejera de ACS y directiva del Real Madrid, Catalia Miñarro Brugarolas, participará este martes en el foro-tertulia 'La Luz', un lugar "abierto para el debate de las ideas", según informaron fuentes de la organización del evento en un comunicado.

Se trata de la única mujer que forma parte de la directiva del Real Madrid que preside Florentino Pérez. Asimismo, ocupa una destacada posición en el grupo empresarial del presidente del equipo al formar parte de su Consejo de Administración.

Miñarro, que también ostenta la vicepresidencia segunda de Mapfre, llega al conocido foro tertulia de Zarandona recién nombrada como pregonera de la Semana Santa de Lorca. Además, se encuentra incluida en el top 100 de mujeres líderes en España se siente "lorquina plenamente" a pesar de haber nacido en Madrid.

Pertenece a una destacada saga de comerciantes lorquinos del sector textil y la confección, muy querida y reconocida en la Ciudad del Sol. Su padre, Ricardo Miñarro --recientemente fallecido--, fue jefe de la Abogacía del Estado y destacado cofrade del paso blanco cuya Fundación Santo Domingo llegó a presidir.

El foro tertulia 'La Luz' desarrolla su tercera temporada y, por el mismo, han pasado destacados ponentes como el presidente regional Fernando López Miras; el entonces secretario de Estado de Infraestructuras y actual presidente de Paradores Nacionales, Pedro Saura; el secretario general del PP, Teodoro García, o el empresario Tomás Fuertes.

También han participado el ex seleccionador nacional José Antonio Camacho; la escritora María Dueñas; los toreros Ureña y Rafaelillo; el secretario general del PSRM-PSOE y actual delegado del Gobierno, José Vélez; el ex director general del INSS y actual directivo del Real Madrid, José Sánchez Bernal; o el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde.

Asimismo, han intervenido el escritor y diplomático Inocencio Arias; el prestigioso traumatólogo archenero Pedro Guillén; el economista y empresario Eugenio Galdón; el ex presidente del Congreso, ex ministro de Defensa, Federico Trillo; el ex presidente de SACYR, Luis Del Rivero; y el arzobispo murciano de Bolivia, Jesús Juárez entre otros.