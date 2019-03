"El Lorca FC es viable"

Roberto Torres ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para explicar como está la situación económica del club tras los primeros meses de gestión de la entidad blanquiazul.

El empresario madrileño considera que “el club sigue su camino, en el tema deportivo podemos decir que está bien o muy bien, llegará el margen de mejora. En el tema económico la situación sigue con viabilidad, hemos afrantado los pagos que podrían hacerlo desaparecer, hemos pagado Hacienda y Seguridad Social, unos pagos que los ha afrontado también la propia Liga, la que ha afrontado estos pagos.”

DEUDA CON HACIENDA Y SEGURIDAD SOCIAL, SALDADA.

La deuda con Hacienda, había supuesto una serie de recargos para el madrileñeo “considerables” ya que se estaban denegando aplazamientos que “no entiendo como se pueden hacer en el fútbol profesional y que no me estaban siendo comunicados. Por lo que cuando me ha llegado el paquete, la bola era grande, pero se ha pagado todo eso y se está haciendo el pago de este año sin problema”.

LA LFP EMBARGA EL RESTO DE DINERO A RECIBIR

El dinero que queda por recibir de la Liga está embargado por una serie de acreedores, por lo que el pago de deuda como es el caso de Paco Zaragoza, se está haciendo directamente desde la Liga de Futbol Profesional y también ha indicado sobre la deuda de Rafael Fernández “Chumbi” que “entiendo que esa deuda está liquidada por que a mí así me lo dijeron”

EL PLAN DE PAGOS CON LA RFEF SIGUE ADELANTE

Torres también ha destacado que el plan de pagos con la RFEF para abonar los 485.000 euros de deuda con el ente federativo, sigue adelante “

Una vez salvados los problemas con Hacienda y Seguridad Social, Roberto Torres se debe centrar en los acuerdos con acreedores del club para terminar de liquidar la deuda de la entidad, algo que entiende llegará “poniendo interés desde todas las partes. Algunos son conscientes de la dificultad de hacer ahora los pagos, pero nos están ayudando. Otros no no están ayudando”.

"LAS MAYORES IRREGULARIDADES ESTÁN EN LAS OBRAS DE LOS CAMPOS DE FÚTBOL"

En relación a la dueda con las empresas que se encargaron de la construcción de los campos de fútbol de entrenamiento y de las mejores del Artés Carrascoha indicado que “había muchos proveedores, con algunos estamos llegando a acuerdos y con otros no. El mayor incremento de deuda corresponde a esas obras y las mayores irregularidades que he encontrado provienen de ahí”.

Sobre el tema de las irregularidades ha querido remarcar que la gestión realizada en el club no ha sido la mejor, ya que se ha encontrado muchas sorpresas y otras que le están llegando en estas últimas semanas “yo no puedo acusar a nadie de engaño, lo que yo si puedo decir, es que las personas alrededor de este club, y dentro de este club, no han hecho las cosas de forma diligente”.

Roberto Torres considera que la realidad del club, era otra bien diferente de la que le dejaron cuando adquirió la entidad el verano pasado, pero que tras los pagos realizados y la gestión que está desarrollando, la entidad actualmente adeuda 600,000 euros y tiene viabilidad.

OBJETIVO ASCENDER A SEGUNDA A EN TRES AÑOS

El plano económico va ligado al deportivo, por lo que considera imprescindible que el equipo en el plazo de tres años vuelva a la Segunda División A. El primer paso será el ascenso a Segunda División B, para lo que en caso de producirse, ya hay grupos inversores interesados en ayudar

“El futuro en Segunda B estará ligado a otros grupos, en tercera división no hay apoyo porque tampoco es necesario y nadie va a venir a ayudar a un club con la deuda que tiene. Mientras estemos en tercera, yo me encargaré de administrar el equipo, y cuando ascienda segunda B habrá apoyos para conseguir los objetivos”

UNIÓN Y FICHAJE

Aparte de estos temas, Roberto Torres también ha dejado detalles de una posible fusión con el otro equipo de la ciudad, indicando que no descarta la posibilidad, siempre que haya un beneficio para los clubes y la ciudad “no descarto cualquier vía, si esa fusión no mejora para la ciudad a nivel deportivo y para los clubes”

Por último, Roberto Torres ha indicado que el Lorca FC está trabajando en la incorporación de un nuevo jugador, tal y como adelantamos en DXT Cope, se trata de un mediocentro argentino que llegará en caso de tramitar toda la documentación y que no haya problemas con el tránsfer.