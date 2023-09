El PP de Lorca se suma a la concentración contra la posible Ley de Amnistía en Madrid

El PP de Lorca se sumó este domingo en Madrid a la concentración contra la posible la Ley de Amnistía del Gobierno de Pedro Sánchez para beneficiar a los implicados judicialmente por el Procés.

Los populares de Lorca fletaron un autocar que partió de la ciudad de madrugada y en el que viajaron la secretaria general del PP, Rosa Medina, gran parte del equipo de gobierno de los populares en el ayuntamiento y diputados regionales lorquinos como María del Carmen Ruiz, acompañando a la delegación murciana que encabezó el presidente autonómico, el también lorquino Fernando López Miras.

Medina explicó que los populares han visto este llamamiento como una defensa de principios fundamentales como la libertad y la igualdad de todos los españoles.

“No podemos consentir que se esté negociando una ley de amnistía (y seguramente des-pués una autodeterminación) en las cloacas de la Moncloa, a espaldas de los españoles. No puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El Estado Español no se puede rendir ante los separatistas e independentistas. No se puede entregar el Estado a prófugo de la justicia. Tenemos que defendernos. Hoy más que nunca, la libertad, la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles tiene que quedar patente”, indicaba la secretaria general del PP.