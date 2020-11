El PP de Lorca reclama al equipo de Gobierno que active las ayudas directas a hosteleros y comerciantes

La concejal del Partido Popular, Rosa Mª Medina, ha informado que "la línea de ayudas de 2.000 euros para comerciantes, hosteleros y autónomos acumula un retraso de dos meses por el desinterés y la falta de diligencia del actual alcalde. No hay ningún motivo que justifique que el Sr Mateos haya dado lugar a esta situación. No queremos pensar que se esté retrasando la entrega de estas ayudas por-que se trata de una iniciativa que Fulgencio Gil consiguió sacar adelante, y que mereció el apoyo de todos los grupos políticos con representación municipal."

Los populares reclaman al alcalde, que active inmediatamente las ayudas directas de 2.000 euros a los comerciantes, autónomoas y hostelereos, ya que ·"esto no es lo que nosotros estábamos pidiendo, ni tampoco responde a lo aprobado en el Pleno del ayuntamiento, y mucho nos tememos que lleva el mismo camino que el fracasado sis-tema de “propinas y calderilla” que el Sr Mateos impuso en abril, a pesar de que Ceclor, Cámara de Comercio y la Plataforma de Autónomos (PLAU) le advirtieron de que no era lo que se nece-sitaba. Ya advertimos de que no estábamos dispuestos a que el actual alcalde incurriera en los mismos errores, que provocaron una profunda frustración general, puesto que del millón de euros que el Sr Mateos prometió entregar a estos profesionales, apenas se repartió la cuarta parte, y los requisitos establecidos dejaron fuera a la mitad de los peticionarios de ayudas."

Respecto al pésimo resultado de aquel sistema de “propinas y calderilla” del mes de abril, tenemos que recordar que el Sr Mateos afirmó que se pagarían todas a la vez. Sin embargo, la realidad es que, a día de hoy, siete meses después, aún hay profesionales que todavía están espe-rando a que se les abone.

Por otra parte, Fulgencio Gil ha manifestado que “tengo que reconocer que no me esperaba que se llegara a este grado de indolencia, ya que la propuesta que pusimos sobre la mesa recibió el respaldo de todos los grupos municipales, especificando el compromiso de su activación inmediata. No puedo ocultar que me siento particularmente defraudado y decepcionado, porque confiábamos en que estas ayudas serían ágiles y directas, y llevan camino de provocar más frustración y desen-gaño que asistencia. Pero lo que de verdad me importa, lo que me preocupa, son las familias lor-quinas que tenían que haber recibido este dinero ya, y se encuentran con que pasan los días y las semanas, y no han salido ni las bases. Estoy recibiendo diariamente llamadas de hosteleros, co-merciantes y autónomos preguntándome qué es lo que está pasando, y alcanzado este punto, he de reconocer que el ayuntamiento les está fallando, y no hay nada que lo justifique."