Lorca presenta ‘In Terra’, el nuevo festival que fusiona gastronomía, música y cultura

La ciudad de Lorca acogerá del 17 al 19 de abril el nuevo gastrofestival ‘In Terra’, un evento que se celebrará en la emblemática Plaza de España para fusionar gastronomía, música y cultura. La iniciativa ha sido presentada por la edil de Hostelería, Mayte Martínez, y la edil de Ferias y Fiestas, María de las Huertas García. El festival está organizado por Acho Live Fest en colaboración con Hostelor, el consistorio lorquino, 1001 Sabores Región de Murcia y la Cámara de Comercio de Lorca.

José Ángel Ayala |COPE Lorca Cartel "In Terra"

Una experiencia para todos los públicos

El objetivo del festival es consolidar a Lorca como destino gastronómico y cultural. Mayte Martínez ha destacado que "‘In Terra’ nace con la vocación de convertirse en un referente regional, combinando gastronomía autóctona de primer nivel, vinos de la tierra, música en directo y experiencias culturales". Se trata, según la edil, de una propuesta integral que busca generar sinergias entre hosteleros, bodegas y el sector turístico.

In Terra’ nace con la vocación de convertirse en un referente regional" MAYTE MARTÍNEZ Concejal de Comercio del Ayuntamiento de Lorca

Por su parte, María de las Huertas García ha señalado que esta cita enriquece la programación de la ciudad. "Desde el Ayuntamiento apostamos por propuestas que dinamicen la ciudad y generen ambiente en nuestras calles. ‘In Terra’ es un ejemplo perfecto de cómo combinar tradición y modernidad", ha afirmado, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de un fin de semana único en el corazón del casco histórico.

José Ángel Ayala |COPE Lorca Actividades musicales en el festival

La mejor despensa de la Región de Murcia

Durante el fin de semana, varias barracas gastronómicas ofrecerán lo mejor de la despensa local. Participarán establecimientos como Kodai (sushi), las queserías Roano y La Zarcillera, y un stand de mariscos de Makro. También habrá empanadillas argentinas, caballitos, croquetas, encurtidos y salazones, además del cortador de jamón de chato murciano Miguel Puche.

La oferta se completa con la presencia de bodegas de la tierra como Bodegas San Isidro, Ego Bodegas, Juana la Loca y Bodegas de Nariz, que permitirán a los asistentes degustar algunos de los vinos más representativos del territorio.

Música y actividades culturales

El festival también incluye una agenda de actividades. Se han programado cuatro catas con maridaje entre el viernes y el domingo, así como una ruta guiada por el patrimonio histórico el viernes 17. El sábado 18 se realizará un taller de pintura con degustación de vino y el domingo habrá una jornada con pintores profesionales. Para algunas de estas actividades se requiere reserva previa.

La programación musical contará con artistas y DJ’S durante todo el fin de semana. El viernes será el turno de Meraki, mientras que el sábado actuarán Javier Santa Cruz y Los Caimanes. También pondrán ritmo al evento DJ Feder y Koni Deejay.

La gastronomía es uno de los grandes ejes estratégicos de promoción turística regional" ROSA PERÁN Presidenta de Hostelor

Diversas instituciones han mostrado su apoyo a la iniciativa. La presidenta de Hostelor, Rosa Perán, ha señalado que el evento contribuye a la dinamización y desestacionalización de la vida social. Por su parte, el director general del ITREM, Juan Francisco Martínez, ha destacado que "la gastronomía es uno de los grandes ejes estratégicos de promoción turística regional" y que festivales como este se alinean con la marca 1001 Sabores Región de Murcia.