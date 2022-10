Lorca pone en marcha un proyecto de lucha contra la pobreza energética en los barrios altos

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, ha informado que “desde el Ayuntamiento de Lorca se está trabajando para poner en marcha un proyecto de lucha contra la pobreza energética en los Barrios Altos”.

El alcalde de Lorca ha señalado que “se constituyó hace meses un Equipo de Trabajo, formado por técnicos del Ayuntamiento de Lorca y personal de la Universidad Politécnica de Madrid y que está dirigido por la EPAH (“Energy Poverty Advisory Hub”), un organismo de la Comisión Europea encargado del estudio y asesoramiento contra la pobreza energética dentro de la Unión Europea”.

Para ello, el Ayuntamiento de Lorca presentó a esta entidad europea el proyecto “EP fighting in Lorca’s historical site” (“Lucha contra la pobreza energética en el conjunto histórico de Lorca”) siendo uno de los proyectos escogidos por este Observatorio Europeo para acceder a una asistencia técnica en materia de pobreza energética, al obtener una de las mayores puntuaciones de los proyectos presentados.

Fruto de ello, la entidad europea designó a la Universidad Politécnica de Madrid como la entidad colaboradora con el Ayuntamiento de Lorca para la elaboración de esta asistencia, que está totalmente financiada con fondos de la Comisión.

El equipo de la Universidad Politécnica de Madrid está dirigido por la profesora de la Escuela Superior de Arquitectura, Carmen Sánchez Guevara y las investigadoras Ana Sanz y Marta Gayoso, que conforman este Equipo de Trabajo junto con personal del Área de Servicios Sociales y de la Oficina de Captación de Fondos Europeos del Ayuntamiento de Lorca y que durante esta semana están realizando diferentes sesiones de trabajo de campo en los Barrios Altos.

Diego José Mateos ha participado, junto a la concejala de Casco Histórico, María Ángeles Mazuecos, en la sesión final de trabajo, destacando “el compromiso del Equipo de Gobierno por trabajar por los sectores más vulnerables de nuestro municipio, que con la situación del precio de la energía que se está dando últimamente están pasando muchas dificultades. Y, a la misma vez, hacer de los barrios más vulnerables del municipio un ejemplo de transición energética limpia y accesible que posicione a Lorca en mejor lugar para la lucha tanto contra la pobreza como contra el cambio climático”.

Una vez finalizados los trabajos de elaboración de la asistencia técnica, el Ayuntamiento de Lorca presentará el proyecto “EP fighting in Lorca’s historical site” a la convocatoria del Programa LIFE-CET "Mitigación de la Pobreza Energética en los hogares mediante una ola local de renovación de edificios" (Mitigation of household energy poverty through a local building renovation wave - LocaMHEP), que se desarrollará durante tres años, comenzando el próximo mes de noviembre de 2022 y que contará con un presupuesto estimado de entre 1,5 y 2 millones de euros, el 95% del cual será financiado por la Unión Europea, con la intención de obtener financiación y poder actuar directamente sobre los hogares más vulnerables del Casco Histórico de la ciudad, centrándose especialmente las actuaciones en los Barrios Altos.

El Primer edil ha indicado que “estas actuaciones están alineadas con el Plan Director para la Recuperación del Casco Histórico de Lorca y con la Agenda 2030 y que pretenden actuar directamente sobre la población residente en los Barrios Altos, mejorando su calidad de vida y el acceso a la energía, un bien que debido a los altos precios que está experimentando se está convirtiendo en un auténtico problema para aquellas familias con menos recursos”.