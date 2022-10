Cs Lorca pedirá en el Pleno Municipal que se retome la gratuidad de los libros de texto en la Región de Murcia

El vicealcalde de Lorca y concejal portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Francisco Morales, ha informado que, en el próximo Pleno Municipal, su grupo municipal defenderá una moción para reclamar que se retome la gratuidad de los libros de texto en la Región de Murcia.

El 26 de marzo de 2018, se publicaba en el BOE la Ley 2/2018, de Gratuidad de los Libros de Texto de la comunidad autónoma de la Región de Murcia; una iniciativa encabezada por Ciudadanos y que actualmente se encuentra inexplicablemente paralizada.

Esta ley tiene por objeto garantizar la gratuidad de los libros de texto a todo el alumnado que curse las enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y Educación Especial en todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos en nuestra comunidad autónoma.

Sin embargo, el curso escolar 2022/2023 se ha iniciado y miles de familias murcianas han tenido que abonar el precio de unos libros de texto escolares que, además, este año se han visto incrementados debido a una inflación que implica que muchas de ellas no puedan hacer frente a este importante gasto.

Vemos, una vez más, como una iniciativa que beneficia a los ciudadanos de la Región de Murcia y que fue impulsada por Ciudadanos ha sido ignorada por el gobierno de la Región de Murcia cuando ha dejado de necesitar el apoyo de Cs. Sin embargo, debemos reclamar que esta ley vuelva a estar operativa para que los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma dispongan nuevamente de este instrumento indispensable para garantizar la igualdad de condiciones y oportunidades y una gratuidad efectiva de la enseñanza obligatoria a través de la gratuidad de los libros de texto.

Esta norma tenía como finalidad la creación de un banco de libros de texto de carácter gratuito en los centros escolares de nuestra región que ofertasen enseñanzas obligatorias, implantando un sistema de alcance universal que sustituya progresivamente el carácter limitado de las políticas de becas públicas desarrolladas hasta la fecha en ese ámbito a través de un sistema de préstamo y reutilización.

El pasado mes de junio, denunciamos junto con la Federación Regional de AMPAS la indiferencia del actual gobierno de la Región de Murcia con los más desfavorecidos al congelar la ley de gratuidad de los libros en educación obligatoria, iniciativa que consideramos indispensable para que todos los niños puedan estudiar en igualdad de condiciones y ayudar a las familias con más dificultades. Sin embargo, esta ley tan positiva para las familias murcianas se encuentra actualmente paralizada y ha sido sustituida por un sistema de becas, algo que consideramos injustificable y también inmoral.

La Ley de Gratuidad de Libros de Texto, que fue una iniciativa impulsada por Ciudadanos en 2018, es indispensable para que todos los niños puedan estudiar en igualdad de condiciones y ayudar a las familias con más dificultades, y no pararemos hasta que esté implantada al 100% en la Región de Murcia. El gobierno regional modificó esta ley a escondidas en 2021, aprovechando que Ciudadanos ya no estaba en el mismo, para que, en vez de que el programa de gratuidad fuera implantado en un máximo de 4 años, es decir que estuviera implantado en su totalidad en 2022, se retrasara al curso 2025- 2026, con el consiguiente perjuicio a miles de familias.

Ciudadanos se reunió con FAPA-RM en junio para conocer de primera mano sus denuncias y reivindicaciones en educación, donde ya nos expusieron que este año escolar no se iba a ampliar la gratuidad de los libros de texto de 3º de la ESO como correspondía y que en su lugar se iban a comprar libros de 3º de Primaria, pero que éstos no se ajustaban aún a los cambios de currículo que trae la modificada Ley de Educación y no servirían en dos años.

En efecto, la planificación en cuanto al tema de libros por la Consejería de Educación, cuya máxima responsable ha sido declarada trásfuga, es inexistente.

Reclamamos a los políticos que dejen sus cuestiones ideológicas en todo lo que tenga que ver con la Educación. Además, es urgente hacer un Pacto Educativo para evitar intentos de adoctrinamiento en el contenido de estos libros. La involución en educación en la Región de Murcia es ya demasiado evidente y es intolerable que se paralice el programa de gratuidad de libros ya que ataca las bases de nuestra democracia, que debe siempre defender los derechos de todos y conseguir una igualdad efectiva en el acceso a una educación gratuita y de calidad.

El programa de gratuidad de libros que puso en marcha Cs perseguía paliar las altas tasas de abandono escolar y las consecuencias de la pobreza infantil que existen en la Región de Murcia, ayudando así a esas familias con dificultades para que todos los niños puedan estudiar en igualdad de condiciones. No vamos a consentir medidas intervencionistas de la actual consejería en la educación dado que suponen un gravísimo paso atrás en nuestro sistema educativo y nuestra democracia.

Con esta moratoria de la Ley de Gratuidad de Libros de Texto, en la Región de Murcia los alumnos a partir de 3º de ESO tienen que seguir asumiendo el coste de los libros el curso 2022/2023.