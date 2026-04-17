Lorca se llena de vida los jueves: catas, tertulias y monólogos en los bares

La Asociación Profesional de Hosteleros de Lorca (Hostelor) ha puesto en marcha la iniciativa “Bares, ¡qué lugares!”, que se celebrará todos los jueves hasta el 18 de junio. El programa, organizado junto al Ayuntamiento de Lorca y el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, busca desestacionalizar y dinamizar la vida hostelera y social de la ciudad con actividades en una decena de locales asociados.

La presidenta de Hostelor, Rosa Perán, ha destacado la implicación de los asociados y ha señalado que el objetivo es “seguir contribuyendo al consumo y la visibilidad de nuestra hostelería, y a que Lorca siga tan viva durante todo el año”. Por su parte, la concejala de Hostelería, Mayte Martínez, ha remarcado que el proyecto pone de manifiesto la “gran labor social” de estos establecimientos como “punto de encuentro de vecinos y turistas”.

Queremos seguir contribuyendo al consumo y la visibilidad de nuestra hostelería" MAYTE MARTÍNEZ Concejala de Comercio del Ayuntamiento de Lorca

Agenda de actividades

La iniciativa arrancó el 16 de abril con el podcast de entrevistas en directo “Nos vemos en los bares” desde Sojo Bar. La próxima cita será el 23 de abril, Día del Libro, con una tertulia con escritores lorquinos en la cafetería del Hotel Jardines de Lorca a las 18:00 h, con entrada libre.

José Ángel Ayala |COPE Lorca Cartel de actividades organizadas por HOSTELOR

El 30 de abril, Box Bank Café acogerá una cata guiada de vermuts con maridaje, mientras que el 7 de mayo será el turno de una cata de cervezas Estrella de Levante en “Columbia 19”. La programación continúa el 14 de mayo con una degustación de café de especialidad y postres en Temperato Felice Gelato y el 21 de mayo con una cena y cata de vinos en Vinoteca La Vendimia.

Ocio, cultura e historia

El ocio creativo llegará el 28 de mayo a Blanco y Azul con el taller “Pinta tu botella de vino mientras disfrutas del mejor maridaje”. El humorista Rubén “El Vinagre” ofrecerá un monólogo con entrada libre en Pub Preludio el 4 de junio a las 22:00 h.

AYTO.LORCA Miles de personas en uno de los conciertos de la feria en la plaza de toros de Lorca

La cultura y la historia tendrán su espacio el 11 de junio en Reyes Bar, con la charla “Historia de las costumbres gastronómicas en Lorca”, a cargo de Andrés Martínez, director del Museo Arqueológico de Lorca. El broche final lo pondrá una cata de crespillos de autor maridada con cerveza el 18 de junio en Phelan’s Irish Pub.