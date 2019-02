“Lorca limpia te enamora”, nueva campaña de Hostelor y Ayuntamiento para mantener limpias calles y plazas

“Lorca limpia te enamora” es una campaña que se va a desarrollar del 14 al 28 de febrero en numerosos establecimientos hosteleros de la ciudad del Sol y que tiene como objetivo sensibilizar a empresarios, lorquinos y turistas para tener una Lorca más limpia. La misma se llevará a cabo en restaurantes, terrazas y calles y tiene como fin dar una imagen turística más pulcra y que los ciudadanos adquieran más responsabilidad para tener una ciudad limpia. La campaña está organizada por Hostelor en colaboración con la Concejalía de Comercio y Limusa.

Hostelor repartirá en los diferentes establecimientos que lo soliciten, señales con forma de corazón que transmitirán mensajes para mantern limpio nuestro entorno, tales como “Por ti y por mí no me ensucies”, “No me digas “te quiero” si lo vas a dejar todo hecho un asco” o “Demuéstramelo… “cuídame”, entre otros. Además, durante esta actividad también se repartirá información de la campaña de recogida de basura, puesta en marcha por el Ayuntamiento, para que, por una parte, los ciudadanos conozcan los horarios en los que se pueden sacar los residuos, y por otra para que los hosteleros, que son una pieza fundamental, se conciencien a la hora de dejar basura, cartones, vidrio,… en la vía pública fuera del horario establecido.

La iniciativa está dirigida a asociados de Hostelor pero también pueden adherirse a ella establecimientos que no estén asociados, ya que se les darán facilidades para que pongan en sus establecimientos las señales y los corazones de los que se compone esta campaña. Cabe destacar que esta es la primera iniciativa de las numerosas que se van a poner en marcha durante este año, ya que se van a crear otras campañas tematizadas de forma irónica pero que pretenden sensibilizar a la población sobre la contaminación acústica y el alcohol, sobre todo, en épocas como Semana Santa, Feria o Navidad. En este sentido, Hostelor también va a realizar actividades de concienciación ciudadana con comunidades de vecinos sobre el descanso y el respeto, así como para revalorizar el centro de la ciudad.