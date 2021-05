El vicealcalde de Lorca y concejal de Turismo, Francisco Morales, junto a los concejales de Educación y Juventud, Antonia Pérez y José Ángel Ponce, han presentado la exposición audiovisual ‘Lorca. Las costuras del Tiempo’.

El vicealcalde de Lorca, Francisco Morales, ha dado a conocer “la nueva iniciativa que desde el Ayuntamiento de Lorca se ha puesto en marcha dentro de la programación organizada para conmemorar el décimo aniversario de los terremotos de mayo de 2011, la exposición audiovisual titulada ‘Lorca. Las costuras del Tiempo’”.

“Una muestra especialmente diseñada para los niños y niñas de los centros escolares tanto de nuestro municipio como de las localidades vecinas puesto que todo el sureste español se encuentra situado en zona sísmica siendo el objetivo de esta exposición principalmente divulgativo y educativo pues con ella se dará a conocer por qué se producen los terremotos, cuáles son sus efectos, cómo actuar ante uno y todo lo que conlleva el proceso de reconstrucción de una ciudad como Lorca”.

La concejala de Educación ha explicado que “esta exposición audiovisual inmersiva multipantalla se basa en la guía didáctica, en formato cómic, editada también por el Consistorio y cuyo coautor es el profesor de Geología, Juan Antonio López Martín, quien explica que en tiempos geológicos 10 años no es nada, sin embargo, a escala humana es lo suficiente para que varias generaciones de jóvenes no vivieran o no recuerden lo que ocurrió aquella tarde de mayo”.

Pérez ha detallado que “se ha instalado el novedoso sistema de sonido Space Map, de la prestigiosa marca de sonido profesional Meyer Sound, de forma que este se convierte en el primer evento en la Región de Murcia que dispone de este sistema de audio y de los primeros eventos a nivel europeo. El sistema Space Map trabaja realizando un mapeo virtual de la sala y ejecuta movimientos en tiempo real por toda la escena haciéndonos partícipes del propio evento a niveles nunca antes vistos en este formato. Para ello se dispone un total de 80.000 vatios de sonido distribuidos por todo el espacio”.

“A nivel visual, la instalación cuenta con una superficie de proyección de más de 480 metros cuadrados, divididos en tres pantallas en diferentes posiciones, para conseguir un efecto inmersivo y se han utilizado proyectores de vídeo con una potencia total de más de 100.000 lúmenes y con una resolución de 11.000.000 de píxeles”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La edil ha especificado que “de esta manera, el recinto ferial de Ifelor se transforma en una moderna sala de proyección donde durante estos días, con reserva previa, podremos disfrutar de este audiovisual lúdico y educativo sobre los terremotos y nos acercará un poquito más al conocimiento de una ciencia apasionante como es la geología”.

Antonia Pérez ha indicado que “la exposición, gratuita, estará abierta del 12 al 16 de mayo siendo los pases de miércoles a sábado, del 12 al 15 de mayo, a las 16:30, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 horas y el domingo, 16 de mayo, a las 10, 11, 12 y 13 horas. Y, en cumplimiento con la normativa actual por Covid-19, será necesaria la reserva previa para cada una de las proyecciones previstas a través de la página web www.tuentradaonline.es o bien en el teléfono 609354483”.

El vicealcalde y los concejales han animado a todos los centros educativos “a visitar esta exposición para nuestros niños y niñas puedan conocer qué sucedió aquella tarde del miércoles, 11 de mayo de 2011, qué consecuencias tuvieron para nuestra ciudad, cómo se ha reconstruido y también qué hacer en el caso de tener que enfrentarnos a una catástrofe similar”.