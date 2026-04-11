Lorca invierte 130.000 euros para mejorar las infraestructuras de sus pedanías

El Ayuntamiento de Lorca ha destinado una inversión de casi 130.000 euros procedente del Plan de Pedanías y Barrios de la Comunidad Autónoma a mejorar tanto la red de abastecimiento de agua potable como el estado de calles y espacios deportivos en las pedanías de Avilés, Doña Inés, La Pulgara y la diputación de Río.

Renovación de calles y redes de agua

En el núcleo de El Pardo (Avilés), las obras han contado con una inversión de 48.000 euros y finalizarán en las próximas semanas. Los trabajos han incluido el fresado y pavimentación de más de un kilómetro de la carretera y la renovación de la antigua red de fibrocemento por tuberías de fundición dúctil para "garantizar un suministro más seguro, eficiente y duradero", ha explicado el concejal de Pedanías, Ángel Meca.

En Doña Inés se han invertido 45.000 euros en actuaciones similares, renovando el pavimento de 900 metros cuadrados de caminos y vías públicas y actualizando las conducciones de agua en las calles Iglesia y Garre. El concejal ha añadido que estas intervenciones "permiten modernizar infraestructuras esenciales que llevaban décadas sin renovarse".

Mejoras en instalaciones deportivas

El consistorio también ha finalizado la reparación del cerramiento del campo de fútbol de La Pulgara, con un coste de 20.000 euros. Se ha instalado un vallado de mayor altura y una red de polipropileno para cubrir horizontalmente el campo, una intervención que, según el edil, responde a "una demanda de los vecinos, mejorando la seguridad y funcionalidad de la instalación".

Asimismo, han concluido los trabajos en el campo de fútbol de la diputación de Río, donde se han invertido 15.790 euros. Las mejoras abarcan un nuevo vallado, la plantación de arbolado, la instalación de mobiliario urbano, la optimización del sistema de evacuación de pluviales y nuevas porterías.

Nuevos proyectos en el horizonte

Según ha explicado estas obras son una respuesta a demandas históricas de los vecinos y ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con las pedanías. Además, ha adelantado que próximamente arrancarán nuevos trabajos de mejora en puntos como el Caserío de Las Palas (La Parroquia), La Paca, el Camino Hondo (Campillo) y Ramonete.

Su departamento ya trabaja en la redacción de proyectos para La Hoya, Nogalte y Zarzalico, así como en la mejora de la seguridad vial en el camino de Villaespesa (Tercia). También se prepara la documentación para las obras de mejora de la seguridad vial en la carretera Malvaloca, en Purias y Aguaderas. Estas actuaciones se complementarán con la financiación del próximo Plan de Pedanías y Barrios que la Comunidad Autónoma aprobará en los próximos meses.