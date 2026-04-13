Lorca ficha a los vencejos como aliados para combatir las plagas de mosquitos de la primavera

El Ayuntamiento de Lorca, a través de la Concejalía de Salubridad Pública, ha comenzado la campaña de prevención de plagas de mosquitos con la revisión de 25 cajas nido para pájaros insectívoros. Técnicos de la empresa especializada Lokímica y voluntarios de la asociación SOS Vencenjos han colaborado en la supervisión y acondicionamiento de los nidos para que estén listos con la llegada de las aves migratorias.

Desempeñan un papel clave en la reducción de insectos como mosquitos y moscas" Carmen Menduiña Concejala de Salubridad Pública

La concejala de Salubridad Pública, Carmen Menduiña, ha explicado que el objetivo es combatir la proliferación de mosquitos y otros insectos nocivos que aparecen con el buen tiempo. "El aumento de la temperatura, junto a una mayor humedad en el ambiente, se convierte en caldo de cultivo para ellos", ha señalado la edil, destacando la importancia de usar métodos naturales.

Una ciudad 'territorio vencejo'

Estos pájaros, que se alimentan de insectos en enormes cantidades, son depredadores naturales de mosquitos, por lo que su presencia en entornos urbanos ayuda a controlar de forma natural estas plagas. Según ha recordado la concejala, los vencejos "desempeñan un papel clave en la reducción de insectos como mosquitos y moscas". De hecho, estas aves pueden llegar a comer hasta 55 kilos de insectos al año.

El consistorio considera que esta iniciativa es una ayuda considerable frente a la propagación de insectos. Además, los vencejos son aves que crían de forma casi exclusiva en zonas urbanas, lo que facilita su integración en la ciudad. En España, su presencia se concentra en los meses de abril a septiembre.

Ubicaciones estratégicas

Las 25 cajas-nido se encuentran situadas de forma estratégica en parques, jardines, colegios y otros espacios verdes públicos diseminados por toda la ciudad. Algunos de los edificios públicos que cuentan con estos nidos son el Conservatorio de Música Narciso Yepes, el Archivo Municipal, la Casa del Deporte, el colegio Pilar Soubrier y el instituto Francisco Ros Giner. Su revisión se realiza anualmente, coincidiendo con la migración de estas aves.

Menduiña afirma que el consistorio está a favor de impulsar soluciones que respeten la naturaleza para garantizar un entorno más saludable.