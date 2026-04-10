Lorca ensaya un proyecto educativo para conectar a los jóvenes con la innovación en el sector agrario

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Murcia (Fademur) ha presentado en Lorca el proyecto ZagaLab, un programa educativo dirigido a jóvenes que busca fomentar el emprendimiento, la innovación y el desarrollo de nuevas oportunidades en el sector agroalimentario. La iniciativa pone un énfasis especial en promover la participación de mujeres jóvenes.

Un laboratorio de ideas para el futuro del campo

ZagaLab se ha concebido como un laboratorio de emprendimiento juvenil que conecta educación, innovación y mundo rural. El programa ofrece al alumnado la oportunidad de trabajar sobre retos reales vinculados al territorio, desarrollar sus propias ideas y adquirir competencias clave para su futuro profesional en un entorno inclusivo y participativo.

La presentación del programa se ha realizado en el Centro Integral de Formación y Experiencias Agrarias (CIFEA) de Lorca. Durante el desarrollo de ZagaLab, los participantes trabajarán en equipo para diseñar soluciones en áreas como la inteligencia artificial aplicada al campo, la gestión sostenible del agua, la economía circular o la transformación agroalimentaria.

Fases del programa y certificación

Este laboratorio de desarrollo de ideas innovadoras se llevará a cabo del 15 de abril al 20 de mayo a través de sesiones prácticas. En ellas, el alumnado contará con acompañamiento especializado para avanzar en la creación de sus proyectos. El proceso culminará con una jornada de demostraciones donde se presentarán las propuestas y se reconocerán las mejores ideas.

Además, los participantes obtendrán una certificación académica en Desarrollo de Ideas Innovadoras en el sector agroalimentario, un reconocimiento que refuerza su formación y sus perspectivas de empleabilidad en el sector.

Seguimos apoyando proyectos que permitan a las mujeres rurales formarse, emprender y liderar la innovación" Ana García Directora general de la Política Agraria Común del Gobierno de Murcia

Apoyo institucional al talento joven

Desde Fademur, que cuenta con la financiación de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, han explicado que "ZagaLab nace con el objetivo de mostrar a la juventud que el medio rural es un espacio lleno de oportunidades, innovación y futuro". La iniciativa busca cambiar la percepción del sector y fomentar el talento joven, con especial impulso al liderazgo femenino.

El concejal de Agricultura y Ganadería de Lorca, Ángel Meca, y la directora general de la Política Agraria Común, Ana García, han participado en la inauguración. Meca ha agradecido "la apuesta por el impulso al liderazgo y al emprendimiento femenino de las jóvenes", mientras que García ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional: "seguimos apoyando proyectos que permitan a las mujeres rurales formarse, emprender y liderar la innovación en el sector agroalimentario".