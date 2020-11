IU Lorca denuncia el gasto “escandaloso” en propaganda del equipo de gobierno

La concejala de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, ha denunciado el gasto “escandaloso” en “publicidad y propaganda” del equipo de gobierno municipal. Martín explicó que al revisar la relación de gastos aprobadas por la Junta de Gobierno Local, correspondientes a los dos últimos meses, ha detectado facturas por importe de 47.901,59 euros por estos conceptos. De seguir a este ritmo, el gasto en “autobombo” del gobierno socioliberal de PSOE y C’s podría alcanzar los 300.000 euros anuales, es decir, 50 millones de las antiguas pesetas.

Martín explicó que sólo en la campaña ‘Lorca Te Cuida’, PSOE y C’s han gastado hasta el momento 19.922,65, desglosados en los siguientes conceptos: dos coches con megafonía móvil (7.153,52€), el montaje de una carpa y la contratación de una azafata para el mercado semanal durante el mes de agosto (1.113,20€), publicidad y propaganda (2.480,50 €), impresión de cartelería y folletos (5.303,43€), y de vinilos y cartones pluma (3.690,50€), o en promoción en internet (181,50€).

La concejala de IU ha opinado que el gasto de casi 20.000 euros (datos provisionales) en esta campaña ha servido mucho más al objetivo de “vender imagen y echarse flores” que al fin de frenar los contagios del COVID-19. “Es lamentable que la pandemia sea la excusa permanente de Diego José Mateos y sus concejales frente a la parálisis que sufre el municipio, pero no les importe usarla de coartada para su proyección personal”, aseguró. “El último despropósito fue estar presentando una campaña en favor de la hostelería mientras estaban cerrando los bares”, recordó.

En general, Gloria Martín ha censurado el gasto “desproporcionado” en autopromoción del equipo de Gobierno y lo ha achacado, entre otras cuestiones, a la “megalomanía” de algunos de sus integrantes “que son auténticos especialistas en enmascarar su falta de trabajo y de compromiso con Lorca apareciendo en fotos”. “En esto, los caprichos del vicealcalde de C’s también nos están saliendo caros a los lorquinos”, dijo Martín.

La concejala también ha denunciado el trato “discriminatorio” respecto a medios de comunicación similares “en función de si son, o no, de la cuerda del equipo de Gobierno”. Por ejemplo, ha citado una asignación mensual de 968 euros (que en el mes de septiembre se multiplicó por dos) a una de las dos revistas de tirada gratuita con las que cuenta el municipio, y cuya cercanía al PSOE es evidente “por muchas razones”, entre otras, porque en dicha publicación “se recortan sin excepción todas las fotografías para que no aparezcamos los concejales de IU cuando participamos en actos públicos”. Curiosamente, la otra revista gratuita sólo percibe 302,50 euros mensuales, “quizás porque no les resulta tan fácil mangonear a sus editores”, dijo la edil.

Martín ha señalado la “incongruencia” del PSOE, que en su etapa en la oposición “ponía el grito en el cielo” por un gasto desmesurado en propaganda “que ellos prometieron reducir cuando estaban en campaña electoral”.

Al respecto, la concejala de IU ha exigido “frenar este despilfarro” y ha insistido en “la reducción de gastos superfluos en publicidad que pueden racionalizarse mejor o incluso destinarse a cubrir necesidades mucho más acuciantes para los vecinos”.