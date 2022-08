El PP de Lorca denuncia el aumento de robos con violencia, robos en domicilios y sutracción de vehículos

El presidente del Partido Popular de Lorca, Fulgencio Gil, ha hecho balance de los datos publicados por el Ministerio del Interior relativos al índice de criminalidad del Mu-nicipio de Lorca, y exige al actual equipo de gobierno socialista, "la adopción de medidas urgen-tes para paliar la grave situación que estamos sufriendo los lorquinos en materia seguridad ciu-dadana."

Tras una lectura de estos datos, en lo que respecta a hechos delictivos que causan una mayor alarma social,el portavoz popular destaca que "podemos afirmar que el municipio de Lorca sale bastante mal parado. Apoyamos esta afirmación en datos como que los robos con violencia han aumentado un 55’6 %, los robos en domicilio/establecimiento y otras instalaciones un 96’4%, mientras que en la capital de la Región lo hace un 34’2 % o en Cartagena un 43’9 %, Lorca duplica o triplica estos datos. Si nos centramos en los robos en domicilios, la subida alcanza el 62'5 %, mientras que, en el supuesto de sustracción de vehículos, en Lorca aumentan un 14’3 %, mientras que en municipios como Murcia descienden – 8’6%, siendo testigos, de como se producen en nuestra ciudad, sus-tracciones en interior de vehículos a plena luz del día.

En materia de lesiones y riñas tumultuarias, el aumento resulta preocupante, ya que asciende un 105’9 %, mientras que en municipios cercanos como Águilas desciende un -25%."

Gil denuncia que "el equipo de gobierno no debe ocultar su falta de ideas y de proyecto político en materia de segu-ridad, utilizando cortinas de humo y confundiendo a los ciudadanos, culpando al Partido Popular de crear alarma social, ni criticando a sus concejales, nosotros no vamos a ser cómplices con nuestro silencio, ni vamos a ocultar o tergiversar la verdad, los datos del Ministerio del Interior hablan por sí solos. El Partido socialista no ha mostrado interés alguno en esta legislatura de consensuar con el Parti-do Popular una verdadera estrategia de seguridad para todo el municipio de Lorca."

Gil ha tachado de "irresponsable que con cuatro años de gobierno, el Partido Socialista no haya sido capaz de convocar dos de las diez plazas de Policía que dejó presupuestadas el Partido Popular, ni presu-puestar ni una sola plaza de policía en el presupuesto municipal, favoreciendo con ello el enveje-cimiento de la plantilla de la Policía Local y la reducción de efectivos. Es inaceptable que el Partido Socialista no haya diseñado un plan especial de seguridad para pe-danías y continue en el inmovilismo."

Gil ha finalizado destacando que "ante el alarmante aumento de casos de mujeres que están siendo víctimas de agresiones con objetos punzantes, en algunos casos jeringuillas, hechos que se están repitiendo durante las fiestas de pueblos y ciudades en el actual periodo estival en toda España, y estando a las puertas de nuestra feria chica, desde el Partido Popular pedimos al Partido Socialista en el gobierno que muestre reflejos suficientes para adelantarse a posibles acontecimientos de este tipo que puedan producirse en nuestro municipio, durante la Feria y Fiestas de Lorca, y convoquen una junta local de seguridad en la que se trate la puesta en marcha de un dispositivo especial para garantizar la seguridad de todos los lorquinos y de aquellos que nos visiten en las distintas fiestas que se van a desarrollar en el casco urbano, así como en pedanías."

Por último ha solicitado al equipo de gobierno "la adopción por parte del actual equipo de gobierno de un protocolo de actuación conjunta, en la que se incorpore Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, y emergencias, orientado aprevenir, detectar y en su caso, dar una respuesta coordinada y ágil en el supuestos de agresiones de este tipo, paralelamente a diseñar una estrategia de comuni-cación e información para estos colectivos que están siendo objeto de estas agresiones, todo ello a través de un punto de información que sirva para solventar dudas y facilitar la asistencia a potenciales víctimas."