El PP de Lorca denuncia actos vandálicos en su cartelería electoral en varios puntos de la ciudad.

La cartelería electoral que promociona a los candidatos del Partido Popular de Lorca y de la Región de Murcia "ha sido boicoteada", según ha informado el PP de Lorca.

Los populares informan que han "arrancado, roto y cartelería electoral del PP cuando no habían pasado ni siquiera 24 horas desde su instalación. Los carteles han sido arrancados y dañados en múltiples puntos del casco urbano, tal y como ha podido comprobar esta formación política tras los avisos trasladados por parte de numerosos vecinos, a quienes se quiere agradecer su colaboración."

El responsable de campaña del Partido Popular en Lorca, Juan Francisco Martínez, ha manifestado al respecto que "son los mismos violentos de siempre, haciendo lo mismo de siempre, arrastrados por el mismo espíritu antidemocrático que les caracteriza porque son incapaces de obtener con los votos el resultado que esperan. En un principio pensamos que algunos carteles podrían haberse despegado con motivo de la lluvia, pero cuando nos hemos desplazado in situ, se nos han despejado las dudas. Los carteles han sido arrancados a tirones, destrozados. Así lo hemos podido comprobar en las inmediaciones del Huerto de la Rueda, Alameda de la Constitución, Plaza de la Estrella en el barrio de San Cristóbal, Avenida de las Fuerzas Armadas, Puente La Alberca, Avenida de Europa y Barrio de San Fernando, entre otros emplazamientos."

Desde esta misma mañana, desde el PP ya están trabajando en la reposición de la cartelería por parte del equipo de voluntarios que desarrolla la campaña en Lorca.

Martínez también ha lamentado que "no es la primera vez que desde el Partido Popular nos encontramos con este tipo de boicots en el transcurso de campañas, puesto que en anteriores procesos electorales han ocurrido incidencias de este tipo. Sin embargo, los que hayan hecho esto pueden estar seguros que no les va a servir para nada. Estamos trabajando unidos por la ilusión de construir una mayoría que funciona para una Lorca más segura, limpia, con menos impuestos y unas pedanías bien cuidadas. Esperamos que no se repitan a lo largo de los próximos días este tipo de actos vandálicos."