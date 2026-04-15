Lorca se convierte en un gran plató de cine y series al unirse a la Film Commission regional

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha firmado este miércoles el convenio de adhesión de la ciudad a la Región de Murcia Film Commission junto a la consejera de Cultura y Turismo, Carmen Conesa. Este impulso estratégico busca reforzar la posición de Lorca como un escenario preferente para producciones audiovisuales, aprovechando su vasta riqueza patrimonial, cultural y paisajística.

Una oportunidad para la economía local

La incorporación a esta red permitirá que Lorca figure en el catálogo de las productoras, lo que incrementará su proyección nacional e internacional. Según el alcalde, Fulgencio Gil, la medida es "otro paso más dentro del proyecto de desarrollo que estamos llevando a cabo y que está consolidando a Lorca como polo de atracción para promotores, también audiovisuales". El objetivo es que la industria audiovisual impulse la economía, generando empleo y beneficiando a sectores como la hostelería y el comercio local.

La incorporación de Lorca a la Film Commission regional supone una oportunidad única para proyectar nuestra ciudad al exterior" FULGENCIO GIL Alcalde de Lorca

Fulgencio Gil ha destacado que esta adhesión es una gran ocasión para el municipio. "La incorporación de Lorca a la Film Commission regional supone una oportunidad única para proyectar nuestra ciudad al exterior, atraer inversiones, generar nuevas oportunidades económicas y enriquecer la oferta cultural", ha señalado el alcalde. Además, ha subrayado que su patrimonio histórico, natural y arquitectónico lo convierten en un "plató ideal" para todo tipo de rodajes.

Facilidades para rodar en Lorca

Para facilitar la llegada de proyectos, el Ayuntamiento ha creado una 'film office local' con personal dedicado a ayudar en la tramitación de permisos y otras gestiones. El alcalde ha añadido que "se trabajará para ofrecer todas las facilidades necesarias a las productoras, simplificando trámites y acompañando en cada proyecto". El fin es que rodar en Lorca sea una experiencia "atractiva y sencilla", optimizando tiempos y costes.

Se trabajará para ofrecer todas las facilidades necesarias a las productoras" CARMEN CONESA Consejera de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Lorca, un escenario de película

La relación de Lorca con el cine no es nueva. El municipio ya ha sido escenario de películas como "El beso de Judas" a mediados del siglo pasado. Más recientemente, acogió los rodajes de "Los matasanos" (1985), "Malena es un nombre de tango" (1994), y producciones como "Adú" y "Los futbolísimos 2" en Puntas de Calnegre.