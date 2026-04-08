Lorca convierte sus antiguos depósitos de agua en un parque urbano con riego sostenible procedente de la lluvia

El Ayuntamiento de Lorca ha iniciado las obras para transformar los antiguos depósitos de agua de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), en desuso durante décadas, en un innovador parque urbano sostenible de 3.100 metros cuadrados. Ubicado en el barrio de Santa María, el proyecto cuenta con un presupuesto de 813.000 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

La iniciativa forma parte del proyecto europeo NatUR-W, que busca implementar soluciones basadas en la naturaleza para combatir el cambio climático. Este plan también incluye la rehabilitación del edificio de la antigua cárcel con un sistema de climatización que reutilizará el agua de lluvia y la mejora energética de cuatro viviendas sociales situadas en ese entorno.

Un circuito cerrado para el agua de lluvia

El núcleo del proyecto es la creación de un circuito cerrado de agua. Los viejos depósitos, cedidos por la MCT, se usarán como centro de captación, almacenamiento y distribución de agua de lluvia. El sistema se completa con un biofiltro que se instalará junto a la antigua cárcel para recoger y depurar el agua pluvial.

Según ha explicado la portavoz del Gobierno, Rosa Medina, esta agua tratada será bombeada de nuevo al depósito para asegurar el riego autónomo y eficiente del nuevo parque.

Un nuevo pulmón verde para la ciudad

El espacio, actualmente degradado, se convertirá en un nuevo pulmón verde para Lorca, con vegetación y zonas de paseo. El diseño paisajístico contempla bosques urbanos, praderas naturalizadas, corredores ecológicos y plazas multifuncionales, así como zonas de estancia accesibles para todas las edades.

El proyecto aspira a revitalizar una zona histórica degradada y mejorar la conectividad urbana, estableciendo un modelo replicable de regeneración y resiliencia. La portavoz del Gobierno local, ha subrayado que la actuación responde a una reivindicación histórica del barrio y de todos los lorquinos.

Este nuevo parque ofrecerá espacios de encuentro y esparcimiento para los vecinos" Rosa Medina Portavoz del Gobierno

Medina ha destacado que "este nuevo parque ofrecerá espacios de encuentro y esparcimiento para los vecinos, conectando este entorno con el resto de la ciudad y respondiendo a una reivindicación histórica del barrio y de los lorquinos". Además, se fomentará la participación ciudadana en la plantación y mantenimiento de las nuevas áreas verdes.