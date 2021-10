Lorca condena el crimen de Manuela Romero

“Contra las violencias machistas. Por la igualdad real”, fue el lema de la pancarta que presidió en la plaza de España la concentración ciudadana para convocar el crimen de Manuela Romero, la limpiadora de 51 años estrangulada en Lorca hace una semana por un hombre de 30 años que está ingresado en prisión provisional acusado de homicidio.

La protesta fue convocada por la Federación de Organizaciones de Mujeres, cuya presidenta Pilar Fernández, leyó un comunicado en que condenó el “feminicidio” de Romero.

Al acto de protesta se sumaron vecinos y familiares de la mujer asesinada, que vivía en el barrio de San Pedro, y también el alcalde, Diego José Mateos, y concejales del PP, el PSOE, Cs e IU.

El crimen de la lorquina no ha sido incorporado a la estadística de víctimas mortales de violencia de género en España y forma parte del grupo de “feminicidios íntimos no oficiales”, al no estar acreditada la relación sentimental entre el presunto homicida y la víctima.