Lorca cierra una Semana Santa histórica con más de medio millón de visitantes y lleno total en bares y restaurantes

La Semana Santa de Lorca ha alcanzado cifras históricas en 2026, con una afluencia que ha superado el medio millón de visitantes y un impacto económico de más de 20 millones de euros, que ha beneficiado sobre todo al sector servicios.

El alcalde, Fulgencio Gil Jódar, ha destacado el cartel de completo registrado en hoteles y restaurantes, a lo que ha contribuido la meteorología que ha acompañado los desfiles y animado la vida en la calle.

Los siete puntos de información turística han atendido a más de 11.200 personas, con un notable incremento de visitantes nacionales e internacionales. El turismo nacional ha estado liderado por Madrid (26%) y el internacional por Reino Unido (27%), con presencia de turistas de hasta 46 países distintos, lo que evidencia una clara desestacionalización del evento.

Una ocupación sin precedentes

La ocupación hotelera ha registrado un lleno total, obligando a muchos visitantes a alojarse en localidades cercanas. La hostelería también ha vivido una “afluencia masiva”, según la asociación Hostelor, que ha valorado positivamente las medidas del Ayuntamiento para gestionar los espacios peatonales y ampliar los horarios.

Lorca ha sacado a la calle el mayor espectáculo en directo que se puede contemplar en toda Europa"" Fulgencio Gil Alcalde de Lorca

El alcalde ha felicitado a todos los implicados y ha puesto en valor la singularidad del evento: “Lorca ha sacado a la calle el mayor espectáculo en directo que se puede contemplar en toda Europa. Esta ciudad ha dejado claro la fuerza, la pasión y el arte de unas procesiones que nos sitúan como referencia internacional”. Gil también ha agradecido la labor de las hermandades y cofradías y de todas las concejalías implicadas.

Un dispositivo ejemplar

Uno de los aspectos más destacados ha sido la ausencia de incidentes reseñables, a pesar de la elevada participación. El dispositivo especial de seguridad ha funcionado “de manera impecable”, y el alcalde ha aplaudido el “comportamiento realmente ejemplar” de la ciudadanía, que ha disfrutado de un ambiente de ocio saludable protagonizado por el “tapeo y el tardeo”.

Este año se ha reforzado el carácter inclusivo de la Semana Santa con un punto de información para personas con discapacidad y la entrega de cascos antirruido para niños. Por otro lado, el servicio de limpieza Limusa ha retirado más de 1.124.000 kilos de residuos a través de 241 servicios extraordinarios, garantizando la rápida vuelta a la normalidad.

El éxito de esta edición, amplificado por una fuerte presencia en redes sociales, sirve como antesala para el próximo gran evento cofrade que prepara la ciudad, que es candidata a acoger el Encuentro Nacional de Cofradías en 2027, que supondrá un nuevo impulso para la economía local y la proyección de sus celebraciones, ha dicho Gil.