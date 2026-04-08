Lorca celebra el talento escénico de sus jóvenes con la III Muestra de Teatro Juvenil

La cantera de actores jóvenes de Lorca tiene una cita ineludible. El municipio acoge la tercera edición de la Muestra de Teatro Juvenil, una iniciativa impulsada por las concejalías de Educación y Cultura que reunirá a 150 alumnos de siete institutos de la localidad. El evento se celebrará los próximos 14 y 15 de abril en el Auditorio Margarita Lozano, con entrada libre hasta completar aforo.

Una apuesta por la cultura y la juventud

El objetivo, según han explicado los responsables municipales, es potenciar el gusto por el teatro y la cultura entre los jóvenes. La muestra busca ser "una iniciativa productiva", ya que detecta "mucho interés y mucha afición por el teatro entre nuestros jóvenes". Además, la actividad sirve como alternativa de ocio y fomenta la socialización y la amistad entre los estudiantes, que dedican muchas tardes a los ensayos.

Para muchos de los participantes, esta será su primera vez sobre un escenario, una experiencia que les permite "descubrir por primera vez lo que es enfrentarse a un público real", como ha destacado el concejal de Cultura, Santiago Parra. Para otros, que ya son veteranos, supone una oportunidad para seguir cultivando su pasión por las artes escénicas y representar a Lorca en otros certámenes.

Descubren por primera vez lo que es enfrentarse a un público real en un escenario" ROSA MEDINA Concejal de Educación del Ayuntamiento de Lorca

Siete institutos en el escenario

La programación arrancará el martes 14 de abril a las 17:30 horas. La jornada comenzará con el IES Bartolomé Pérez Casas y su "Verdadera historia de Caperucita". Le seguirán el IES Francisco Ros Giner con "Viajando en tocadiscos", el IES Sierra de Almenara con "Cosas que pasan", y el IES Ramonarcas Meca, que cerrará el día con la obra "Pentesilea".

El miércoles 15 de abril, también desde las 17:30, será el turno del IES Príncipe de Asturias con "The Happy Prince" y el IES San Juan Bosco con "John March cuenta". El broche final lo pondrá el IES José Ibáñez Martín con un repertorio variado que incluye las obras "La novia cadáver", "Policromía", "Interestelar" y "Mamma Mía, Murciano".

Un "ejercicio de riesgo" con recompensa

Los preparativos son un reto constante. Así lo ha definido Jaime Hernández, profesor y director del grupo de teatro del IES Ramonarcas Meca, para quien el teatro "es un ejercicio de riesgo, es una profesión de riesgo". A pesar de que van "mal en los preparativos", confía en que sacarán el trabajo a tiempo gracias a "la ilusión de los chavales". Su grupo, que ya prepara un viaje a Grecia para presentar la obra, afronta la complejidad de llevar música en directo y una veintena de actores en escena.

El teatro es un ejercicio de riesgo, una profesión de riesgo" JAIME HERNÁNDEZ Profesor de Griego del IES Ramón Arcas de Lorca

Como agradecimiento a su dedicación, todos los centros recibirán una placa conmemorativa. Desde el consistorio se ha hecho un llamamiento a todos los lorquinos y visitantes para "acompañar y arropar a estos 150 alumnos", en palabras de Parra, y disfrutar de dos tardes dedicadas al talento joven y la cultura local.