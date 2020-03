López Miras a Sánchez "en el objetivo común de vencer al Covid-19 faltan los medios para lograrlo"

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, remarcó hoy que “en el objetivo común, no solo de las administraciones sino de todos los españoles, de vencer al Covid-19, falta lo más importante, lo fundamental, que son los medios para lograrlo”.

“No tenemos el material suficiente que necesitamos” dijo López Miras, quien informó del contenido de la reunión por vía telemática mantenida en el día de hoy con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y el resto de presidentes autonómicos. Así, explicó que había trasladado al presidente que “hay serias dificultades y una clara competencia entre comunidades autónomas para comprar, por nuestra cuenta, aquello que necesitamos para garantizar la seguridad de nuestros sanitarios que están, y tienen que seguir estando, en primea línea de esta lucha”.

“El Gobierno central se comprometió a suministrarnos ese material y está haciéndolo en la medida de sus posibilidades pero no es suficiente y, tal y como le he dicho al presidente Sánchez, los datos oficiales de material suministrado a la Región de Murcia no coinciden con lo que llega a la plataforma logística del Servicio Murciano de Salud”, subrayó López Miras, quien puntualizó que “la cifra es claramente inferior”.

En este sentido, “he transmitido mi lealtad y apoyo al Gobierno de España en nuestra lucha contra el Covid-19”, dijo, y precisó que “la lealtad es también decir la verdad y colaborar con todo lo que esté en nuestra mano para lograr el objetivo marcado: y el objetivo es superar cuanto antes esta pandemia, dejando atrás el menor número de víctimas posibles”.

“La llegada del material sanitario que venimos demandando desde el principio de esta crisis es lo más urgente”, destacó, para asegurar que “estamos haciendo cuanto está en nuestra mano para conseguirlo por nuestros medios, pero la realidad es que seguimos aún, incluso, sin los test rápidos que se comprometieron a enviar hace una semana”.

Durante su intervención, López Miras insistió en que “es fundamental cortar la cadena de contagio y evitar los contactos entre todos nosotros es la única manera de frenar la expansión del virus”. “Nos quedan por delante al menos dos semanas de sacrificio y esfuerzo, para que la pandemia comience a remitir, y nosotros a volver a nuestra vida normal”, explicó.

Medidas económicas

Por otro lado, consideró “fundamental” la decisión del Gobierno central de limitar la actividad laboral a la estrictamente necesaria “para contribuir a terminar antes con esta pandemia, por eso lo exigí hace ya una semana”. Aun así, matizó que ese “respaldo” se hace “a ciegas, porque no conocemos, de momento, la concreción ni el detalle”. “Tras tomar esta decisión, habrá muchas más personas a salvo, que es el único motivo que nos mueve y que ha impulsado todas las medidas que hemos adoptado desde el Gobierno de la Región de Murcia, tratando de ir por delante de la propagación del virus”, remarcó.

López Miras también explicó que transmitió a Sánchez la importancia de “apoyar a trabajadores y a empresarios”, y que “es necesario garantizar que se conserve el empleo, pero sin destruir a aquellos que lo generan”. “Tendremos que afrontar una profunda crisis económica que va a necesitar unos empresarios fuertes y un Gobierno que les apoye, por eso le he solicitado a Pedro Sánchez un plan para la recuperación económica”, dijo.

También se refirió a los autónomos, “que están en una situación de especial vulnerabilidad económica”, y aseguró que “el Gobierno central debe ser más sensible a sus necesidades y suspender, sin esperar un día más, la cuota de autónomos ante la falta de ingresos y liquidez que están sufriendo”.

En el ámbito local, el jefe del Ejecutivo autonómico solicitó al Gobierno central, entre otras cosas, que modifique la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, “con el objetivo de garantizar que los plenos de los ayuntamientos se pueden realizar por vía telemática siempre y cuando se den circunstancias excepcionales, como ésta del Covid-19”. “No podemos dejar que se paralicen las entidades locales, son una administración absolutamente necesaria para el ciudadano”, indicó.