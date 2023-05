López Miras critica el "engaño" de la Ley de Vivienda y pone como ejemplo las viviendas anunciadas para Lorca

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha tildado de "engaño" la oferta "grandilocuente" del número de viviendas anunciadas por el Ejecutivo central para alquiler social, y ha puesto como ejemplo el caso de Carraclaca, en Lorca, donde se ha anunciado la construcción de varios centenares de viviendas.

López Miras ha recordado que Carraclaca es el antiguo campo de tiro militar de Lorca. "No es que esté en el extrarradio, es que está en el monte y no hay ningún tipo de desarrollo urbanístico alrededor", ha dicho, para recalcar que en ese lugar "no hay carreteras y no hay alcantarillado".

El máximo dirigente regional ha utilizado este caso para ejemplificar que desde el Ejecutivo central "nos engañan e intentan mentirnos", al tiempo que ha exigido "seriedad y rigor", así como "no utilizar las expectativas de jóvenes que quieren alquilar una vivienda porque estemos en campaña electoral".

Al hilo, ha subrayado que la Ley de Vivienda "va a tener efectos muy adversos" sobre la oferta del alquiler. "Es una ley que afecta al conjunto del país y que, por lo tanto, se tenía que haber dado participación a las comunidades autónomas, que somos aquellos que vamos a tener que desarrollar esa ley. Se ha hecho de espaldas a las comunidades, se ha pactado con Podemos, con Bildu, con Esquerra Republicana de Cataluña", ha criticado.

Como resultado, López Miras ha dicho que la norma "legaliza la 'okupación'" y servirá para que "haya menos oferta de viviendas para alquilar".