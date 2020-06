López Miras advierte que la situación es "muy preocupante" y que el confinamiento está "encima de la mesa"

El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha advertido que en la Región hay rebrotes de COVID-19 "muy preocupantes" y ha instado a "extremar la precaución". De lo contrario, si las circunstancias "lo requieren", advierte que el Ejecutivo tiene sobre la mesa "medidas drásticas" como el confinamiento de municipios o volver atrás en las fases de desescalada.

En una rueda de prensa tras presidir la reunión del Comité de Seguimiento Poscovid-19, López Miras ha considerado que "las ganas por recuperar la vida normal ha hecho que demasiada gente olvide de dónde venimos y cuál es el motivo de que estemos en esta situación". Así, ha advertido que "el virus no ha desaparecido" y la pandemia "sigue causando estragos en muchos lugares del mundo".

"En nuestro entorno hay rebrotes muy preocupantes", según López Miras, quien ha señalado que, cada día, "vemos a nuestro alrededor cómo se están cometiendo graves irresponsabilidades", por lo que ha instado a "no permitirlas". Y es que, añade, hay "calles, plazas y playas en las que no se guarda la distancia de seguridad, o grupos que se concentran ignorando cualquier normativa, y personas que se enfrentan a las limitaciones que se han establecido para garantizar nuestra seguridad en locales de todo tipo".

"Seguro que saben de lo que les estoy hablando", ha aseverado López Miras, quien cree que "muchos han olvidado que sigue siendo necesario lavarse las manos y la higiene para evitar la transmisión, o que el uso de las mascarillas es obligatorio y es un seguro de vida para todos". En concreto, ha señalado que su uso es "adecuado pese al calor", y ha de proteger "nariz y boca; no es un elemento de adorno para cubrir solo la barbilla o para llevarla en la mano o junto a la cara".

Y es que reconoce que "hemos ganado terreno a la epidemia" pero advierte que "si regresa, nos hunde". Así, aclara que "nos estamos jugando mucho y todos debemos ser conscientes de ello". Así, aclara que "corremos un gran riesgo de volver atrás" en un confinamiento que "sería difícilmente soportable por muchos y que nos obligaría a retroceder; a cerrar muchos comercios y empresas; y que supondría sin duda un golpe caso definitivo a la existencia de miles de puestos de trabajo".

Ha recordado que los aplausos diarios a las 20.00 horas en agradecimiento de los sanitarios "habrán sido solo una pose de los que ahora, irresponsablemente, ponen sus vidas en peligro". Así, insiste en que hay "un riesgo claro para la salud" y "tenemos la responsabilidad de proteger a cuantos viven en la Región de Murcia, porque hay quien está poniendo en peligro sus vidas".

"No podemos olvidar que han fallecido 150 personas en la Región, y no queremos que haya ninguna pérdida más", según López Miras, quien ha señalado que este escenario hace que el Gobierno regional baraje "cualquier tipo de decisión" y tiene encima de la mesa "planteamientos muy drásticos" porque "estamos en un momento crucial y nadie quiere volver a las fases que dejamos atrás gracias a la responsabilidad de todos".

Por ello, ha instado a "extremar la precaución". Ha recordado que este miércoles "se abren las fronteras" y será un momento "muy esperado por un sector imprescindible para todos nosotros como es el turismo". Ha señalado que "estamos empezando a recibir a miles de personas que vienen a su segunda residencia" y son "la esperanza de muchos comerciantes, pequeños empresarios y autónomos". No obstante, ha advertido que "también conlleva riesgos".

EXIGE QUE EL GOBIERNO CENTRAL "TOME MEDIDAS"

Por eso, cree que esta llegada "necesita de un plan de prevención que garantice que, quien llega a España, lo haga sin riesgo para él y para nosotros". Así, cree que "es necesario que viajen seguros", por lo que ha reclamado "urgentemente" que se hagan test PCR en sus países de origen.

Además, cree que "necesitamos información precisa de quienes vienen y de cómo localizarles". Asimismo, al igual que sucede con los que vienen desde otras zonas de España, advierte que estos turistas "deberán comunicarnos que están aquí para que podamos orientarles y para mandarles información precisa".

A este respecto, considera que el triple control que ha puesto en marcha el Gobierno central es "claramente insuficiente como se ha demostrado con la llegada a España de tres personas infectadas que han extendido la enfermedad a 32 personas en la Región de Murcia". Así, cree que "no es serio" que uno de los controles consista "simplemente" en un examen visual.

A esto se suma rellenar un papel diciendo que no se tiene la enfermedad y una toma de temperatura que "no se puede usar como referencia, tal y como ha expresado la comunidad científica", advierte López Miras, quien espera que el Gobierno central "no vuelva a llegar tarde, como sucedió al comienzo de la pandemia". Recuerda que el Gobierno regional ya pidió entonces que se tomaran medidas, pero "dejaron pasar unos días muy valiosos".

Ha reconocido que "la inmensa mayoría de los países en los que hay focos de contagio están en latinoamérica" y, aunque Reino Unido no se considera como foco, "es cierto que su situación es peor que en España y habrá vuelos al Aeropuerto Internacional de la Región". Por eso, ha dicho estar "muy preocupado" por los controles en los aeropuertos, porque hasta ahora "han sido ineficaces".

"Hoy exijo que cambien esos controles ineficaces y que, conjuntamente con la UE, aumenten los controles y colaboren con nosotros facilitándonos todos los datos de quienes vienen", ha pedido López Miras, quien pide que se hagan extensivos "a todos los aeropuertos españoles" porque "de nada sirve hacerlos" solo en el de la Región.

LLEGADA DE PATERAS Y SITUACIÓN DE FOCOS ACTIVOS

López Miras también ha reconocido que está "preocupado" por la llegada de pateras, porque vienen de territorios como Argelia, "con altos índices de contagios". Así, también ha reclamado la implicación del Gobierno central a este respecto, ya que "debe garantizar espacios para que puedan permanecer en plenas condiciones de seguridad".

López Miras ha señalado que los focos activos actualmente en la Región proceden del exterior. Uno de ellos fue ocasionado por un vuelo procedente de Bolivia, que ha originado casos activos en los municipios de Beniel, Murcia y Santomera. De hecho, señala que, de los 61 casos activos a día de hoy en la Comunidad, 32 han sido ocasionados por ese foco, 9 de ellos en una empresa de Murcia.

Otro de los focos se originó en un caso de la provincia de Granada. El Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud está haciendo un seguimiento de estos brotes y de sus contactos estrechos.

El brote relacionado con el vuelo de Bolivia ha puesto en cuarentena a trabajadores de la empresa de Murcia y está realizando pruebas PCR a todos los contactos estrechos. Asimismo, el departamento de Salud Pública de la Región está preparando la resolución de suspensión temporal de actividad de la empresa en la que se han detectado esos nueve casos positivos de los cien primeros PCR realizados.

El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha afirmado que no se han registrado casos positivos entre los agentes de policía y los guardias civiles que estuvieron en contacto con un infectado que llegó a bordo de una patera. A este respecto, ha precisado que se hace la prueba PCR a todos los contactos estrechos.

En cuanto a las últimas pateras llegadas, Villegas ha dicho que carece de la información porque hay un protocolo en coordinación con la Delegación del Gobierno por el que se aísla por grupos a los inmigrantes y se les analiza uno a uno. Si hay algún positivo, es le ingresa y al resto se les pone en cuarentena 14 días.