IU lleva a Pleno la modificación del planeamiento urbanístico de las pedanías del municipio

Pedro Sosa, concejal portavoz de Izquierda Unida Verdes en el ayuntamiento de Lorca y candidato a la alcaldía por la coalición IU-podemos-Alianza-Verde para las próximas elecciones municipales del día 28 de mayo, ha presentado esta mañana una de las mociones que elevará al último Pleno de este mandato corporativo referente a la modificación del planeamiento urbanístico de las pedanías.

En varias de las reuniones que Sosa ha mantenido con colectivos vecinales de las pedanías de Lorca le han manifestado el mismo problema, que no pueden ampliar sus negocios o construir nuevas viviendas porque el planteamiento del anterior Plan General se lo impide. Un Plan General de “urbanismo a la carta” ha recordado Sosa, pactado entre PSOE y PP, que le ha originado al consistorio una púa que aún seguimos pagando de convenios que no se ejecutaron finalmente y que ha encorsetado a estas pedanías impidiéndoles su desarrollo.

“Tenemos que solucionar los errores del pasado y las modificaciones puntuales en los pueblos que lo demanden son posibles dentro del Plan General, siempre que no pierdan su idiosincrasia y que sea una expansión debidamente controlada” ha afirmado Sosa.

Como ejemplo Sosa ha citado a la pedanía de Río, donde hay un gran solar en el que dicho Plan General impide construir viviendas y que actualmente solo se aprovecha como aparcamiento cuando son las fiestas, o Coy, donde algunos talleres no pueden ampliar sus talleres de jarapas porque no cumple con los metros necesarios para ello. “Si no modificamos esto, no conseguiremos crear nuevas oportunidades de trabajo ni fijar población, que son dos de los mayores problemas que presentan nuestras pedanías” ha resaltado el edil de izquierdas.