PP: "Las pedanías pagan las consecuencias de la decisión del actual alcalde de dejarlas sin Policía Local"

La concejal del Ayuntamiento de Lorca por el Partido Popular, María Belén Pérez, ha denunciado públicamente esta mañana que los lorquinos "residentes en pedanías ya están sufriendo en sus propiedades las consecuencias directas de una errática, desnortada y negligente dirección política por parte del actual alcalde. Ya dijimos el pasado mes de octubre que su decisión de desmantelar la presencia de la Policía Local en nuestras pedanías iba a tener consecuencias, y aquí las tenemos: a los robos que ya denunciábamos el pasado mes de diciembre se ha sumado una nueva oleada de saqueos con fuerza en las cosas perpetrados en la madrugada del 27 al 28 de diciembre en hasta 4 instalaciones ganaderas de la pedanía de Avilés. Las consecuencias de este recorte de la seguridad son responsabilidad exclusiva y directa del actual alcalde y su socio de Ciudadanos. Pero lo peor del caso es que desde el Partido Popular les habíamos advertido de que esto iba a pasar, y no sólo es que no nos hicieran caso, es que encima tuvimos que soportan sus malas palabras y modos. Sin embargo, nosotros les volvemos a brindar nuestra mano tendida, a ver si así se van dando cuenta de que lo que de verdad importa son los lorquinos, pierden la soberbia y son capaces de aprender de la experiencia. Si no rectifican esto va a ir a peor.

Belén Pérez ha manifestado que "Ciudadanos y PSOE han dejado la seguridad de las pedanías totalmente descubierta, y a sus vecinos desamparados. Hemos hablado con los afectados, y están indignados, se sienten abandonados y engañados, y no entienden por qué se ha cambiado un modelo de seguridad que ofrecía buenos resultados por otro que los ha abandonado a su suerte. Es una aberración que por las noches ni un solo agente de la Policía Local patrullando nuestras pedanías. Esta situación, denunciado incluso por el sindicato CC.OO. en su momento, ya es de sobra conocida por los amigos de lo ajeno, y se están aprovechando del caos que Ciudadanos y PSOE están provocando en materia de seguridad. El ejemplo más reciente al respecto ha sido la oleada de robos con fuerza en las cosas que se perpetraron en la madrugada del 27 al 28 de diciembre en al menos 4 granjas ubicadas en la pedanía de Avilés, sucesos en los que los ladrones rompieron puertas, desvalijaron las naves, forzaron cerraduras y se llevaron valiosos elementos de material de las instalaciones, incluyendo grupos electrógenos de alto valor. Estos robos han levantado la inquietud y la alarma entre los vecinos, que exigieron una reunión con el edil de seguridad, en la que la solución que se les dio fue un verdadero despropósito: crear un grupo de WhatsApp, porque no se va a incrementar la presencia de policías, y que mientras tanto los vecinos se encarguen de apuntar las matrículas de coches que no conocen. Esta es la “genial” respuesta que el alcalde da a los afectados, resignarse a seguir durante todo el año sin un solo agente de la Policía Local en pedanías, que seguirán totalmente descubiertas y abandonadas, por el empecinamiento político en destruir un modelo que garantizaba la presencia policial. Nosotros compartimos la inquietud de nuestros vecinos. Teníamos un modelo de seguridad que funcionaba y se lo han cargado hasta conseguir que una seguridad que brilla por su ausencia. Los experimentos, que los hagan Ciudadanos y PSOE en sus casas y con gaseosa, pero que no metan la pata con un tema tan delicado como la seguridad ciudadana."

Por su parte el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Lorca, José Luis Ruiz Guillén, ha informado de la disminución en un 50 por ciento del número de robos cometidos en zonas rurales y pedanías de Lorca. El actual concejal de Seguridad Ciudadana ha pedido a la Señora Pérez, precisamente ex concejala en la materia “que contraste la información antes de emitir datos erróneos para evitar el malestar en los funcionarios encargados de velar por la seguridad de todos los lorquinas y lorquinas”.

Ruiz Guillén ha informado que “durante el pasado año 2019 se redujeron a la mitad los robos en pedanías y zonas rurales del amplio término municipal de Lorca, el segundo más grande de todo el país. Unos resultados muy positivos que entendemos se deben precisamente a la reorganización y el trabajo que están desarrollando los efectivos de Policía Local de forma coordinada con Guardia Civil”.

José Luis Ruiz ha detallado que “para dificultar el acceso y la comisión de delitos de aquellas personas que se aprovechan de la dificultad de la orografía y la dispersión de los terrenos rurales, tanto los miembros de Policía Local como Guardia Civil están manteniendo reuniones con los dueños de las explotaciones agrarias, de forma que aprendan como evitar este tipo de robos a través de sistemas de autoprotección”.

El Concejal de Seguridad Ciudadana ha recordado que “se han creado diversos grupos de Whatsapp que incorpora a miembros de la Policía, vecinos, ganaderos y al alcalde pedáneo, un sistema de comunicación que funciona a tiempo real para distinguir cualquier movimiento extraño en las zona y, además, se siguen implementando medidas para optimizar la vigilancia territorios y explotaciones diseminadas que facilitan el acceso a los amigos de lo ajeno”.

En cuanto a los robos que se produjeron el pasado 27 de diciembre, José Luis Ruiz Guillén ha adelantado que “Guardia Civil junto con Policía local han abierto una línea de trabajo conjunta para llevar a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer la autoría de los delitos. Actos que se produjeron en una misma noche, que no se han vuelto a repetir y que se trata del único incidente de estas características que ha habido durante el mes de diciembre en todo el término municipal de Lorca”.