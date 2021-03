Las obras de Jerónimo Santa Fe y adyacentes excluyen la intervención de varias calles necesitadas

El portavoz municipal de IU-V, Pedro Sosa, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para exigir que los responsables de las obras que ahora comienzan en la Calle Jerónimo Santa Fe y adyacentes atiendan, con el respeto, la consideración y las garantías que merecen, las demandas de los vecinos de ese entorno urbano del centro de la ciudad de Lorca tan necesitado durante tantos años de actuaciones.

Sosa afirma que, con el cambio de gobierno en el ayuntamiento de Lorca, hace ya casi dos años, esperaba que se notase también el cambio de paradigma en materia de obras. Como es sabido, IU de Lorca, de la mano de sus concejales, ha sido muy crítica con el desarrollo de las obras públicas financiadas con el dinero del Banco Europeo de Inversiones en Lorca, hasta el punto de que sus concejales llegaron a ser objeto de querellas por parte de empresarios que fueron convenientemente archivadas por falta de consistencia. Creíamos que con el cambio de gobierno, sostiene el edil de IU, una de las cosas que cambiaría también sería la atención a los vecinos, comerciantes, hosteleros, repartidores, expertos en cultura, en patrimonio, en medio ambiente… pero vemos que, salvo pequeños detalles, no se atienden las consideraciones vecinales y sociales, y, afirma Sosa, “para muestra un botón”, esta mañana traemos aquí las demandas no atendidas de los vecindarios de dos calles adyacentes a Jerónimo Santa Fe.

Con un plano de las obras en una mano, y los escritos de registro de entrada de los vecinos y de registro de salida del Ayuntamiento en la otra, Sosa ha afirmado que los vecinos de las calles Juan XXIII y Hernando de Burgos, que se dirigieron formalmente al Gobierno local, y concretamente a la concejala de Obras, en los días finales del pasado año 2020 para que incluyesen esas dos vías en las obras de remodelación globales, no sólo no han sido atendidos por el Gobierno local de PSOE y Cs, sino que han sido despachados por un técnico de la Concejalía afirmando que sus calles no se arreglan por “la limitación presupuestaria existente”. Según Sosa, si el alcalde y la concejala de Obras son las personas que se harán la foto cuando se inaugure la renovación de las calles, también deberían ser las que firmasen las contestaciones a los escritos que los vecinos les dirigen directamente a ellos.

Sosa exige que se atiendan las demandas de estos vecinos de las calles Juan XXIII y Hernando de Burgos, dado que esas calles están muy necesitadas en materia de accesibilidad, movilidad, aceras, estacionamiento y remodelación de elementos y servicios urbanos deteriorados.