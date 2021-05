SAN FERNANDO

Las familias de San Fernando recibirán el lunes las llaves de sus casas

Fulgencio Gil anuncia que las familias con derecho moral reconocido a una vivienda en el barrio de San Fernando recibirán el lunes la llave de sus hogares Gil: “el Sr. Mateos no puede contar el relato de la reconstrucción porque no estaba, no recogió ni el acta de concejal, y ahora pretende colgarse la medalla de una carrera en la que no quiso participar"