Juzgan a una mujer y a su amante por planear y asesinar a tiros al marido de ella en Puerto Lumbreras

La Audiencia Provincial de Murcia inicia este viernes el juicio por el asesinato de un hombre cometido en 2017 en Puerto Lumbreras. En el banquillo se sientan la esposa del fallecido, Ana S.M., y el presunto amante de esta, Juan José E.H., como principales responsables del crimen. Las sesiones comienzan con la selección del jurado popular que deberá determinar su culpabilidad o inocencia.

Un crimen a quemarropa

Los hechos ocurrieron el 31 de marzo de 2017, cuando la víctima se encontraba fregando el portal de su vivienda en Puerto Lumbreras. Según la investigación, tras mantener una fuerte discusión, Juan José E.H. presuntamente disparó a corta distancia con una escopeta contra el marido de su amante.

Ahora el tribunal deberá determinar si la pareja tomó la decisión conjunta de ejecutar el crimen y si ella facilitó la acción informando sobre el paradero de su marido.

Los perdigones destrozaron la cabeza de la víctima y alcanzaron también el cuello, el hombro, el brazo y la mano, llegando incluso hasta un pulmón, lo que le provocó la muerte en el acto.

Penas de hasta 25 años de cárcel

El fiscal acusa de asesinato solo al amante y le pide 20 años de cárcel. Sin embargo, las acusaciones particulares, que representan a los familiares de la víctima, elevan la petición a 25 años para ambos por asesinato con alevosía, al considerar que "el fallecido no tuvo la menor posibilidad de defensa".

Según estas acusaciones, la mujer, Ana S.M., que tenía cinco hijos en común con el fallecido, "conocía las intenciones homicidas de Juan José, sin que hiciera nada por evitarlo". Por su parte, el hermano de la acusada, que iba a ser juzgado como presunto encubridor, ha quedado fuera del caso al ser sobreseído provisionalmente por una dolencia sobrevenida.

El proceso judicial se desarrollará a lo largo de diez sesiones y contará con la declaración de una treintena de testigos. Los tres acusados no comparecerán ante el jurado hasta el próximo viernes, 24 de abril.