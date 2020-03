La Junta de Gobierno Local aprueba la rehabilitación de la fachada del Palacio de Guevara

El viceportavoz del equipo de Gobierno y secretario de la Junta de Gobierno Local, Isidro Abellán, ha dado cuenta, esta mañana, de los acuerdos alcanzados en la reunión que este órgano ha mantenido y en la que se han tratado un total de 47 asuntos.

El secretario de la Junta de Gobierno Local ha detallado que estos asuntos, entre otros, se han referido a materias tales como Intervención, Contratación de servicios, suministros y equipamientos, Personal y Patrimonio.

Isidro Abellán ha señalado que entre estos asuntos destaca el contrato menor de las obras de rehabilitación de la portada del Palacio de Guevara.

Por su parte, la concejala de Cultural del Ayuntamiento de Lorca, María Ángeles Mazuecos, ha señalado que en diciembre de 2019 se remitió a la Dirección General de Bienes de Culturales el citado proyecto. En enero de este año remitimos el expediente al Servicio de Contratación del Ayuntamiento para iniciar los trámites correspondientes para la ejecución de dichas obras, que están valoradas en 38.633,88 euros, de las que se encargará la empresa Lorquimur, S.L. y la dirección y coordinación de la misma se encarga el arquitecto Francisco José Fernández Guirao, con un plazo de ejecución de 4 meses.

Dichas obras, según Mazuecos, consistirán en “corregir las cornisas, eliminar las humedades del muro, retirar todos los morteros no originales y reintegrar todos los volúmenes perdidos. Puesto que, en una primera parte de la intervención, se eliminó la pintura superficial y otros tratamientos, la consolidación y la eliminación de sales”.

La edil de Cultura ha afirmado que “debemos tener en cuenta que, de toda la portada, la zona más afectada por las alteraciones estructurales de arenización, alveolización, pérdida de material y morteros inadecuados es el cuerpo inferior de la fachada, en concreto los laterales de la puerta principal y las columnas”.

La edil de Cultura ha recordado que como en todas las intervenciones de este tipo “se deberá priorizar la conservación sobre la restauración, procurando siempre que la intervención directa sea lo menos intrusiva posible además de mínima.

Además, la edil se ha referido a otras intervenciones que están en marcha tales como la realización de unos aseos en la planta baja, la instalación de unas contraventanas nuevas en la cara oeste palacio que es la que está al lado del Centro de Artesanía, la impermeabilización del suelo lateral que da a la Plaza de la Bordadora, todas estas actuaciones con financiación integra del Ayuntamiento de Lorca, a lo que hay que sumar proyecto de finalización de la musealizacion dependiente del Plan Director del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que cuenta con un presupuesto de 400.000 euros”.

Por último, Mazuecos se ha referido al proceso de tramitación de las obras de rehabilitación de la fachada, “una cuestión con la que nos pusimos nada más llegar al Ayuntamiento, para que esta fachada pudiera estar rehabilitada y no tapada con este andamio que no deja mostrar su esplendor no sólo a todos aquellos que nos visitan, sino también a los lorquinos y lorquinas que sienten especial cariño por este inmueble que tiene aún mucho que mostrar y para lo que trabajaremos de manera incansable”.

Cabe recordar que este inmueble se encuentra en el Centro Histórico de Lorca y es un Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento.