Julián Herencia: “el PP vuelve a mostrar que su única prestación es la política partidista"

El portavoz de la Ejecutiva Municipal Socialista de Lorca, Julián Herencia, ha lamentado la actitud demostrada por el Partido Popular lorquino, “en la situación actual en la que se precisa de partidos políticos con capacidad para remar en la misma dirección y arrimar el hombro contra la pandemia el PP vuelve a mostrar que su única prestación es la política partidista y poner todas las zancadillas posibles, con el único objetivo de volver al poder sin importarle lo más mínimo los lorquinos y las lorquinas o el deterioro de los servicios a la ciudadanía y de las propias instituciones”.

“El portavoz del PP de Lorca carece de suficiente talante político para mostrar lealtad política y colaborar aportando ideas y trabajo para una población tan necesitada en estos momentos, en lugar de utilizar permanentemente la descalificación y la falsedad”.

Herencia ha destacado la “poca credibilidad que puede aportar quien bajó la cabeza ante el Gobierno de España, de su partido, y aceptó un proyecto de AVE que hipotecaba a miles de vecinos y vecinas de Lorca, olvidándose de la ética y la moral apremia a quien ha conseguido duplicarlo y obtener las mejoras demandadas por la población afectada; quien permitió un proyecto impresentable y fallido de Palacio de Justicia para el que el PP había preparado, supuestamente, 8 millones de euros y que nunca llegó a materializar y que ahora, con un gobierno socialista se hará realidad con una inversión de 16 millones de euros”.

“Es Fulgencio Gil quien no reconoce que el Gobierno Central, el presidido por Pedro Sánchez, ha entregado 411 millones de euros a esta Región para ser invertidos en Sanidad, Educación, Hostelería y ayudas a autónomos y mira hacia otro lado cuando hay que exigir al Gobierno Regional, de su partido, que explique en qué los ha utilizado y cuánto le ha tocado a Lorca o que reconozca que de los 20’8 millones de euros destinados a la hostelería, 12’2 provienen del Gobierno Central”.

El portavoz ha destacado que “al señor Gil no le duelen prendas en criticar a quien, desde unos presupuestos municipales, ha facilitado una línea de ayudas de 500 euros, ya librada, a comerciantes, hosteleros y autónomos, otros 2.000 euros a gestionar en este periodo y quien ha proporcionado una rebaja fiscal de 500.000 euros. Pero, en cambio, muestra una actitud cobarde ante un Gobierno Regional que decreta el cierre de los locales de apuestas mientras obliga a cerrar la hostelería; quien obvia exigir a su partido la instalación de filtros HEPA en las aulas y pone al pie de los caballos a quien gasta 250.000 euros para que hoy todos los centros educativos municipales dispongan de ellos”.

“El Portavoz del PP agachó la cabeza ante su mando partidista y tampoco movió ni un dedo para que el señor López Miras invirtiera en la creación de un centro de extracción de muestras COVID decente, como Lorca merece; ni se le oyó reclamar los imprescindibles rastreadores y, ahora, muestra una actitud patética poniéndose de frente a quien ha gestionado y utilizado todos los recursos municipales disponibles para garantizar la máxima seguridad de los lorquinos y lorquinas, un alcalde que ha invertido 10.000 euros en la creación de un gran centro de extracción de muestras COVID en IFELOR y 80.000 euros en adaptar los centros de salud de atención primaria y quien ha marcado un hito en la formación de 30 rastreadores”.

Julián Herencia ha puesto de manifiesto que “nunca se ha oído al señor Gil felicitar al Alcalde de Lorca por su gran actuación en la formación de rastreadores, que tanto beneficio a supuesto para Lorca, para otros municipios y para la propia Región; pero sí manda a sus subalternos a lanzar grandes mentiras y sembrar la preocupación entre las familias que precisan del Colegio de Educación Especial Pilar Soubrier, generando desasosiego con el único objetivo del beneficio partidista”.

“El señor Gil da muestras de no importarle las necesidades de la población lorquina pero sí de querer utilizarlos en beneficio partidista, ejemplo de ello es su insistencia respecto a la adquisición de vehículos para Policía Local pues se trata de una partida procedente del Gobierno de España y especialmente destinada a la renovación de la flota de vehículos de Policía, que por cierto buena falta les hace, y que si no se emplea en eso hay que devolver. Así que esperamos que, de una vez por todas, el PP de Lorca deje de mentir y devaluar la política, porque es lo único que está consiguiendo”.

El portavoz de la Ejecutiva Municipal Socialista ha insistido en que “al señor Gil no le salen las cuentas. Por un lado, afirma del hundimiento económico del Ayuntamiento de Lorca y, por otro, certifica la disponibilidad de 12 millones de euros. El señor Gil vende, aunque no tenga tienda, como lo hizo gestionando el Plan de Avenidas que nunca llegó y que ha tenido que ser un alcalde capaz, Diego José Mateos, quien ya ha conseguido que se elaboren los proyectos y salgan a licitación”.

“Señor Gil, no dé lecciones de gestión cuando aporta un currículum tan deficiente, no dé lecciones de economía, cuando dejó un presupuesto gastado al 90 por ciento en junio, y gastó incluso las partidas que no debería, como la de Iberdrola que no contaba con una sentencia en firme”.

Herencia ha puesto de manifiesto que “al PP se le ha ido la mano y adjudica al alcalde de Lorca la facultad de manejar en España los precios del combustible, la aplicación del IVA, el precio del gas… ¿Señor Gil, no le parece que la población lorquina se merece más respeto por quien debería presentarse como líder de la oposición?”

“Es entendible que al portavoz del Partido Popular en Lorca le pidan, a pesar de la situación que atravesamos mundialmente, que se haga notar. Podría mejor copiar a su jefe de filas, el señor Casado, e ir a hacerse unas fotos quitando la nieve que todavía queda en nuestras pedanías altas y demostrar, así, lo mucho que quiere a sus vecinos y vecinas, aunque lo mejor sería que destacara por intentar ayudar a este municipio a paliar los efectos de la pandemia sanitaria que vivimos”.