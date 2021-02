Julián Herencia (PSOE) "El PP de Lorca dejó un transporte urbano ruinoso"

El portavoz de la Ejecutiva Municipal del Partido Socialista de Lorca, Julián Herencia, tras las declaraciones vertidas por el Partido Popular de Lorca sobre el transporte urbano del municipio, ha querido informarles de que “el Consejo de Administración de Limusa, del que también forman parte ediles del PP, ha aprobado el inicio del expediente de licitación para el alquiler de autobuses que aseguren la prestación del servicio público de transporte urbano de viajeros de corta distancia en Lorca hasta final de año”.

“La licitación de ese servicio permite, con total transparencia y acogido a la normativa legal, seguir prestando un servicio que, a fecha de hoy, debido a las restricciones de actividad y de su uso por la alerta sanitaria que vive Lorca, la Región de Murcia, España y el resto del mundo en general, seguir ofreciendo a los ciudadanos un transporte público eficiente”.

Herencia ha especificado que “si no fuera por la gestión municipal y la encomienda a una empresa con una estructura empresarial sólida como Limusa podríamos decir que Lorca dejaría de tener servicio público de transporte gracias, como siempre, a una herencia envenenada a toda prisa del Partido Popular”.

El portavoz de la Ejecutiva Socialista ha indicado que “debido a los 12 años en los que los gobiernos del Partido Popular decidieron no trabajar, no hacer absolutamente nada por mejorar el transporte urbano de Lorca, en el año 2019 el Ayuntamiento de Lorca asume el servicio de transporte público, que traía consigo un importante déficit estructural y, a final de año, ya era gestionado por la empresa municipal Limusa”.

“El Ayuntamiento de Lorca asume la gestión de este servicio que como cabía esperar traía consigo una cuenta de resultados negativa heredada de un PP lorquino que, encima, sigue poniendo por delante de sus vecinos y vecinas sus intereses políticos e impide que desde el PSOE, que si se tienen ganas de trabajar y de mejorar nuestro municipio, se puedan ejecutar políticas de mejora puesto que siguen empeñados en no aprobar un presupuesto municipal no solo más progresista y social si no un presupuesto acorde a la situación actual de Lorca”.

Julián Herencia ha destacado que “a la mala gestión que durante años ha realizado el PP, en bastantes áreas, pero en este caso concreto en el transporte urbano, hay que sumar la pandemia por Covid-19, que va por su décimo primer mes en este país, con el resultado por todos conocido: pérdida de empleos, reducción de la actividad comercial, cierres periódicos de la hostelería, mínima actividad social, la imprescindible, y un aforo del transporte público limitado por ley al 50 por ciento en el mejor de los casos”.

“Aun así, desde el PSOE hemos seguido trabajando para prestar un servicio de transporte urbano de calidad, compensando la reducción de aforo con el incremento del servicio así lo han demandado nuestros vecinos y vecinas”.

El portavoz de la Ejecutiva Socialista ha insistido que “con este escenario sería una auténtica temeridad para las cuentas de ese servicio, de la empresa pública y del propio Consistorio que, con el dinero de todos los lorquinos y lorquinas, se aborde una renovación del servicio. Teniendo claro que, por mucho que le pese al PP, desde el PSOE de Lorca sí vamos a ejecutar esta renovación, cuando mejoren las circunstancias que vivimos y de forma que, por fin, nuestros vecinos y vecinas puedan disponer de un servicio de transporte público digno, que merecen y han merecido siempre”.

“Este Gobierno puede presumir de ser responsable y consecuente e ir de la mano de la realidad. Nosotros no vamos a cometer las imprudencias que otros gobiernos sí cometieron y trabajamos en esta nueva licitación que es, fundamentalmente, una ampliación de la actual pero con condiciones mejoradas”.

Julián Herencia ha puesto de manifiesto que “nos sorprende que esta información sea desconocida por los miembros del Partido Popular puesto que debido a su calidad de concejales y como consejeros en la empresa municipal tienen acceso a toda la información al respecto, pero otra cosa muy distinta es el uso que se le quiera dar y el futuro que quieran para la empresa Limusa y sus más de 200 trabajadores y familias”.