Juana López Pagán visita Lorca

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, ha recibido a la directora general de Políticas contra la Despoblación del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España, Juana López Pagán, en su visita a Lorca para conocer de primera mano la situación de las pedanías altas.

Mateos ha resaltado que “Lorca tiene mucho que decir en temas de despoblación porque, paradójicamente, aunque somos un municipio, en conjunto, que crece en población, tenemos una parte de nuestro término municipal que desde hace años se ve gravemente afectado por un éxodo de población”.

“Los niveles de despoblación en nuestras pedanías hacen imprescindible una concienciación por parte de todas las administraciones: la local, la regional y la estatal. Y es precisamente en la Región de Murcia, en Lorca, donde existen grandes bolsas de terreno, grandes espacios que padecen la despoblación”.

Mateos Molina ha agradecido la visita de la directora general de Políticas contra la Despoblación, Juana López, por “su desplazamiento hasta Lorca para conocer de primera mano esta situación, así como la reunión que ha mantenido junto al Ayuntamiento de Lorca con las asociaciones de las pedanías afectadas por este fenómeno, con colectivos y asociaciones de las Tierras Altas de Lorca”.

“En esta reunión hemos podido tratar de forma conjunta, Ayuntamiento y Dirección General de Despoblación, las inquietudes y propuestas de colectivos como la Federación Espartaria o la Comunidad de Regantes de Campo Alto y seguir tratando esta situación”.

El alcalde de Lorca ha destacado que “Lorca como municipio tiene la ambivalencia de crecer por un lado y despoblarse por otro y esta característica debe ser tenida muy en cuenta porque cuando se habla de despoblación y se toma como referencia el conjunto del municipio, nuestro municipio puede quedarse fuera de las líneas de actuación y no debemos dejar que esto ocurra”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Diego José Mateos ha insistido en que “tenemos que concienciar a las instituciones que para llevar a cabo políticas que trabajen en evitar la despoblación no debe hablarse de municipios si no de territorios o de entidades de forma que se incorpore a Lorca y, además, desde el Ayuntamiento seguiremos llevando una apuesta importante en la lucha contra la despoblación”.

Por su parte, la directora general de Políticas contra la Despoblación, Juana López, ha indicado que “me he desplazado hasta Lorca para conocer de primera mano la problemática que padece mi tierra, la Región de Murcia, y Lorca en materia de despoblación ya que, desde esta Dirección General, somos plenamente conscientes de que tenemos que saber medir muy bien dónde están los desequilibrios territoriales y eso implica tener muy claro qué sucede en cada territorio”.

“Y para conocer qué sucede en cada territorio tenemos que venir a los territorios, tenemos que establecer un diálogo y una cooperación interinstitucional fluida que nos permita acertar con las políticas públicas que tenemos que implementar, desde todos los niveles de la administración y esta visita responde a eso, a conocer las realidades para establecer medidas para luchar contra la despoblación y pasar de la conocida como la España vaciada a la España de las oportunidades para los territorios y las personas que viven en los territorios”.

La directora general ha indicado que “queremos acabar con las diferencias entre ciudadanos según dónde residan y no queremos que sucedan exilios no deseados porque, además, supone también muchas veces la propia pérdida de biodiversidad y del cuidado de nuestros entornos. Por tanto, yo creo que este modelo, este contexto, es muy favorable para intentar revertir no solamente los problemas de desequilibrio territorial que existen en muchas zonas de España, y que existen en Lorca desde hace muchísimo tiempo, si no que nos debe permitir acertar en este diseño de políticas públicas”.

“Con este gobierno hemos pasado de ser un espacio más de sensibilización política a convertirnos en una unidad de ejecución y uno de los mensaje de este compromiso del Gobierno de España con la lucha contra la despoblación es la constitución de una Comisión Delegada para Reto Demográfico donde se aprobaba un documento que incorpora 130 medidas frente al reto demográfico, que están publicadas en la página web del Ministerio, son 130 políticas públicas que tienen aparejado un compromiso político y compromiso presupuestario”.

López Pagán ha informado de que “irán más de 11.000 millones de euros destinados a ser un primer plan operativo que redunde en la recuperación de los territorios ya que estas 130 medidas están dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ‘España Puede’, que la Comisión Europea aprobará en las próximas semanas y que incorpora una oportunidad muy importante que, por parte de todos los ministerios, nos permita empezar a actuar frente a la despoblación”.

“Dentro de estas medidas se incluye el impulso de la transición ecológica, la conectividad digital y todo lo que tiene que ver con la transformación digital de los territorios, turismo sostenible, igualdad de género, jóvenes, emprendimiento, innovación… en definitiva, muchas medidas por las que trabajamos desde esta Dirección General, buscando la complicidad con el resto de los ministerios y sabiendo perfectamente que tenemos que hacer una articulación entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas que son las que tienen las competencias en muchas de estas medidas y en la ordenación del territorio y, por supuesto, con los gobiernos locales”.

Juana López ha destacado que “el alcalde de una ciudad grande, de una ciudad como Lorca, un alcalde preocupado no solamente por la parte urbana si no preocupado para conseguir un círculo virtuoso entre lo urbano y lo rural y este mensaje y este liderazgo que se muestra por parte del Ayuntamiento de Lorca me parece extraordinario y espero que sea extrapolable al resto de alcaldes y alcaldesas de España”.