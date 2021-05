Juan Antonio López, geólogo: Lorca tembló en 2011 como una casa construida sobre un flan

Lorca tembló “como una casa construida sobre un flan” cuando la sacudió el terremoto del 11 de mayo de 2011, del que se va a cumplir una década, que tuvo una magnitud de 5,1 grados en la escala de Richter y que fue muy destructivo por un fenómeno llamado “biyectividad” que consiste en el agolpamiento de las ondas sísmicas.

Lo ha contado a Efe el geólogo Juan Antonio López Martín, coautor del comic “Lorca. Las costuras del tiempo” que ha editado el ayuntamiento de Lorca como guía escolar de información y actuación ante un terremoto, en el marco de los actos conmemorativos del seísmo de hace diez años, que causó nueve muertos, 324 heridos y más de mil millones de euros en daños.

Según Martín el potencial devastador del seísmo se debió a que “se agolparon las ondas sísmicas” y por el lugar por el que se rompió la falla de Alhama de Murcia “todas fueron lanzadas hacia la ciudad de Lorca y eso hizo mucho daño”.

Ha recordado que la ciudad se asienta sobre las laderas del castillo, compuestas por materiales inestables, con sedimentos sueltos “que amplifican las ondas sísmicas” y ha puesto como ejemplo que si hay un flan sobre una mesa y se golpea la mesa ésta se mueve “pero aún más se mueve el flan”.

El geólogo, director de un instituto de secundaria que fue derribado y reconstruido como consecuencia de aquel seísmo, ha dicho que contra los terremotos se lucha “construyendo mejor y teniendo a la ciudadanía informada, porque un gesto te puede salvar la vida” durante un temblor de tierra.

“No se puede pasar página tras un terremoto y no se puede olvidar, hay que estar formados y preparados, porque Lorca seguirá sufriéndolos”, ha explicado el experto, que matiza que pese a la actividad sísmica de la falla sobre la que se asienta, “Lorca no es un sitio peligroso, al menos no más peligroso que Murcia, que Alicante, Almería o Málaga”.

Lo único positivo de la catástrofe de hace una década ha sido “que hemos aprendido mucho” y que la ciencia “ha avanzado en sismología” a raíz de aquel terremoto, porque la ciudad “ha sido un laboratorio natural” para los estudiosos y se ha aumentado el conocimiento sobre la falla de Alhama.

El ámbito de la construcción de edificios también ha mejorado en esta década porque “hace diez años se sabía muy poco de construcción antisísmica” y en Lorca en la actualidad los edificios cumplen las normas de sismorresistencia “de una manera más rigurosa”.

Ahora el reto es que la población no se olvide del riesgo sísmico y de cómo actuar ante un terremoto, objetivo del cómic de divulgación ilustrado por José María López Lajarín, que pretende llegar a los niños más pequeños que no vivieron el terremoto de 2011 o que por la corta edad que tenían entonces ya no lo recuerdan.

El ayuntamiento lo hará llegar a todos los centros escolares con motivo del aniversario de los seísmos del 11 de mayo de 2011.