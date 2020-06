José Luis Ruiz Guillén "no vamos a consentir que se siembre la duda con el trabajo de la Policía Local"

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Lorca, José Luis Ruiz Guillén ha lamentado las declaraciones realizadas por la concejala del Partido Popular, la Sr. Martínez, quien acusó al alcalde de Lorca, al alcalde de todos los lorquinos y lorquinas, de ordenar a los agentes de la Policía Local que controlaran y espiaran la rueda de prensa que el Grupo Municipal Popular ofrecía junto a los vecinos que vinieron al Consistorio”.

El concejal de Seguridad Ciudadana sostiene que “es muy grave que la edil acuse a los agentes de la plantilla de la Policía Local de estar al servicio de este concejal para espiar a los vecinos. No vamos a consentir que se siembre la duda sobre el trabajo o el cometido de una plantilla, la de la Policía Local, cuya labor es intachable por lo que pedimos a la Sr. Martínez que, si no se retracta, abandone inmediatamente su cargo”.

José Luis Ruiz Guillén ha destacado que “los efectivos de la Policía Local no solo están haciendo un trabajo encomiable con este equipo de Gobierno, también lo ha venido haciendo durante los años anteriores, porque su lealtad a sus vecinos y vecinas y a su municipio está por encima de quien gobierne este Ayuntamiento, los agentes son profesionales, algo que parece que la señora Martínez no ha comprobado”.

Ruiz Guillén ha pedido que “si el Partido Popular y en concreto esta edil están tan seguros, y pueden demostrar las aseveraciones que hicieron ayer, aquí mismo, antes ustedes, los medios de comunicación, le animamos a que lo denuncien en un Juzgado, que es donde se denuncian estas cosas y no ante la Opinión Pública. Que lo denuncien y que si no lo hacen la llevaremos nosotros porque, como he dicho, esto no lo voy a tolerar como responsable de esta Concejalía, ni lo vamos a tolerar tampoco como equipo de Gobierno”.

Por último, el edil de Seguridad Ciudadana ha reiterado que “la plantilla de Policía Local, desde el primer momento de esta pandemia, ha puesto por encima de su propia salud, e incluso la de sus familias, el deber de velar por la seguridad, la integridad y también por la salud de nuestros vecinos, plantando cara al virus desde la primera línea, algo que no podemos dejar de reconocer, en vez de sembrar la duda sobre su trabajo”.