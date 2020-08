CORONAVIRUS

José Carlos Vicente, Director general de salud "pido a los lorquinos que nos ayuden con sus conductas"

Vicente "la situación en Lorca sigue siendo preocupante,aunque no planteamos medidas confinamiento como Totana." El director general ha destacado que "No existe una transmisión comunitaria, pero sí existen muchos casos que no tenemos un vínculo epidemiologico detectado"