Jódar "desde el PSOE trabajamos en la reestructuración de un servicio de transporte urbano"

La concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Lorca, Irene Jódar, ha tildado de “auténtica pena” que “en los 12 años en los que estuvo gobernando el Partido Popular no implementará esta línea que discurriría por las pedanías de Purias, La Escucha y Almendricos, pasando por Torre del Obispo y, por supuesto, también por la sede de ASOFEM”.

Jódar ha indicado que " la única verdad es que el PP hizo cambios en la línea de transporte urbano antes de dejar el gobierno municipal y o no se acordaron o no quisieron incluir esta nueva línea. Los vecinos y vecinas de Torre del Obispo y los usuarios y usuarias de ASOFEM ya hicieron llegar esta solicitud al Partido Popular durante sus años de gobierno e hicieron oídos sordos y, ahora, intentan engañar a los lorquinos y lorquinas pues lo único que ha demostrado el PP es que no les importa lo más mínimo el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas”.

La edil ha detallado que “nosotros, desde el equipo de Gobierno, hemos recibido esta propuesta y no solo eso, recogemos la solicitud con el compromiso de incluirla una vez llevada a cabo la reestructuración de las líneas del transporte urbano en la que nos encontramos trabajando en estos momentos desde la Concejalía de Movilidad junto a la empresa concesionaria del servicio, Limusa”.

“Nos encontramos inmersos en un estudio de diversas alternativas pues los cambios sinsentido y sin planificación realizados por el PP poco antes de dejar el gobierno municipal que lo único que consiguieron es un resultado desastroso pues muchas de esas líneas son bastante deficitarias para el servicio de transporte urbano y que está generando pérdidas en la empresa municipal”.

Jódar Pérez ha recordado que “la pésima gestión del Partido Popular de Lorca impide que, a día de hoy, se puedan asumir más líneas por parte de Limusa, una catastrófica decisión la de que Limusa pasara a gestionar el servicio de transporte urbano y que ahora trabajamos en solucionar”.

“Estamos estudiando una reestructuración para la optimización de los recursos y poder ofrecer a nuestros ciudadanos y ciudadanas, del casco urbano, de nuestros barrios y de nuestras pedanías, un mejor servicio de transporte urbano”.

Irene Jódar ha recordado a los miembros del grupo municipal Popular que “la Dirección General de Transportes ya se ha puesto en marcha la línea MUR-026 que da cobertura a varias zonas, transcurriendo desde Guazamara hasta Lorca y que pasa por las pedanías de Polo de La Higuera, La Campana, La Escarihuela, La Escucha, Almendricos y Campillo”.