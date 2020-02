Izquierda Joven pide una biblioteca con sala de estudio para los barrios de La Viña, San José y Alfonso X

El portavoz de Izquierda Joven Lorca, Chechu Muñoz, ha pedido la creación de una biblioteca con sala de estudio que dé cabida a los estudiantes de los barrios de La Viña, San José y Alfonso X.

Según ha explicado Muñoz, se trata una “reivindicación histórica” de los estudiantes de estos barrios, que nunca han tenido una sala de estudios cercana y se tienen que desplazar al centro para poder estudiar. “No entendemos por qué no hay ninguna desde el Óvalo hasta San Antonio mientras en el centro hay dos a escasos 400 metros de distancia”.

Chechu Muñoz ha remarcado que “los jóvenes de estos barrios también estudiamos, y tenemos derecho a disponer de una sala de estudios cercana, al igual que quienes residen en el centro de la ciudad”. En ese sentido, también recordó las necesidades en este área de los jóvenes de pedanías para los que desde Izquierda Unida también se han reclamado salas de estudios 24 horas, similares a la que funciona en El Esparragal de Puerto Lumbreras y que “no necesitan una gran inversión”.

El portavoz de IU Joven ha querido agradecer a la asociación de vecinos de Alfonso X la cesión de una sala para que los jóvenes de estos barrios tengan un sitio donde estudiar, aunque, a su juicio, “no es suficiente” ya que el espacio es “muy reducido” y en época de exámenes “no cabemos todos”. Además tampoco cuenta con internet ya que el ayuntamiento “nunca ha facilitado su instalación”.

Así mismo, Muñoz ha querido recordar al PSOE que “en campaña electoral se comprometieron a crear salas de estudio, y no se me ocurre mejor sitio para hacerlo que en el que nosotros proponemos, ya que en estos barrios viven 18.000 personas, de los cuales un gran porcentaje son estudiantes”. Al respecto, recordó que los presupuestos de PSOE y C’s, que finalmente no fueron aprobados en Pleno, “no contaban con ninguna partida en el capítulo de inversiones destinada a ampliar la red municipal de bibliotecas”. Además, la destinada a gastos diversos en este tipo de infraestructuras se reducía un 4,29%.